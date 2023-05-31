及印花雙倍驚喜，用戶最多可獲價值238元的獎賞。平台今年4月接入屈臣氏及百佳，近日亦已接入美團（3690）旗下香港外賣平台Keeta。騰訊金融科技副總裁洪丹毅預告，6月1日起將與百佳、屈臣氏、豐澤聯手推出三重奬賞，亦樂見外賣市場加入新平台，為香港市民提供更多選擇，首階段希望為用戶提供順暢支付服務，未來將聯手針對地區性推出優惠。

他又指，即使消費券計劃或與疫情要同結束，但實際上更是打開跨境消費的機會，相信未有會有更多港人嘗試跨境消費的場景，WeChat Pay HK冀在跨境消費場景做得更好。他表示，現時平台已在澳門覆蓋超過2萬家商戶，基本上在澳門旅遊時看到微信支付的圖示就可使用WeChat Pay HK。平台早於2018年10月發展跨境支付，現已接入逾百萬內地商戶，將致力在內地推動更多商戶接受WeChat Pay HK，方便港人北上消費。

此外，洪丹毅表示，又多用戶在消費券後習慣使用電子錢包，北上消費時亦會通過微信小程式下單，亦常用於交通場景，首五個常用小程式包括滴滴出行、喜茶Go、奈雪點單、阿嬤手作點單、瑞幸咖啡。

洪丹毅分享，第一年派發消費券時，用戶主要為大額消費，第二、三年就以日常消費為主，不過今年更多用戶以消費券乘車及繳費，未來會積極發展線上服務，為用戶帶來更多便利。

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