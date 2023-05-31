致同中國法證調查服務主管合伙人湯飈表示，雖然預期今年上半年市場活動將明顯減少，但對下半年的表現則審慎樂觀，在內地重新通關和消費復蘇的情況下，買賣交易協議宗數於下半年可輕微反彈。全球加息周期有望告終，亦可有助穩定融資成本和公司的估值，從而有利買賣交易。整體而言，由於全球宏觀經濟和地緣政治局勢長期不明朗，買賣雙方態度趨於謹慎，料買賣協議宗數將按年有所下降。

至於特殊目的收購公司（SPAC）的發展，湯飈表示與科技相關的行業仍然吸引投資者，相信該類行業很可能會有更多買賣協議交易。現已上市的五家SPAC雖仍未公布收購目標公司，但公司需於上市後的24個月內刊登相關公告，料今年下半年及明年初將有新進展。此外，人工智能出現正徹底改變全球經濟，可提升生產力和令產品和服務更加個性化，未來將創造更多買賣協議交易的機會。

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