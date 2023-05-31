周藝強更謂，會待今晚投票結果，尤其是非執行董事黎瑞剛及獨立非執行董事方和續任的投票結果，再進一步對外交代，他們擬提出委任的5名董事名單。當中包括身在加拿大，並與他一同合作發展傳奇影業的童煒晉。他表示，原先擬入場後，向董事會提出十大問題，圍繞埋堆堆運作是否屬TVB旗下合法營運等問題去質詢。

據周藝強所指，今次他是經TVB的陳姓登記股東登記入場，並謂該陳姓小股東最近和他們聯絡並加入他們陣營，在聯盟中約有10多名小股東，持股低於5%。不過在他取得陳姓股東授權書後，一併與另兩名經陳氏授權進場的股東代表，報填同一地址去登記，最終因為授權人數超過兩人上限，加上中央證券登記發現有人填報資料進場時，與原股東提供資料不符，被拒人場，致在場外和在場工作人員口角及爭論。

在TVB會場內有小股東提間關於董事會對「大聯盟」的意見時，主席許濤表示：「公司非常重視股東意見，一直聽取具建設性批評及意見，並多渠道聽意見。很是有群組並無主動接觸和溝通，甚至無法確定成員身份、是否股東、持股及動機」。

針對今日股東大會現場有人士被拒入場一事，TVB針對有人被拒進入股東會場發稿指：「我方無法驗證該授權委托表格，原因是表格上填寫的信息與股東名冊上的資料不符，按照公司章程，該表格因此被視為無效。同時被視為無效出席的通知書，已於昨天辦公時間內以速遞方式送達至申請人於表格上的地址」。其指，根據公司章程第88條，公司規定股東最多可以委任兩名代理人出席大會並代其投票。鑒於申請人超越申請限額以及無法驗證授權委托表格，提交的三份代表表格因此被視為無效，不予接受參與今天舉行的年度股東大會。

其他報道

恒生伙拍萬事達卡首推 MMPower 信用卡 網上消費享5%回贈

證監會與警方對涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的疑犯採取聯合行動

內地訪客來港投保解凍 新造業務保費回復至2019年同期75%

公益金長江捐款熱線第18次啟動 市民每捐1元 長江及李嘉誠基金會捐2元

全日沽空金額343億 比率升至20% 阿里沽空金額最多

金管局：4月新批出按揭貸款額按月減少21.2%

政府：本財年首月錄得348億元赤字

經濟放緩拖累 恒指收市跌361點 避過熊區 北水轉流出 成交1709億 4個月最多

匯豐：首季在港新造業務保費穩佔市場第一