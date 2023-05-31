保監局公布首季保險業統計數據，內地訪客來港投保業務回歸，對過去內地客佔比高的保險公司新造保費提振不少。以保監局數據計算首季險企年化新造保費（APE，期內年度化保費，加上整付保費收入的十分之一），保誠（2378）按年上升3.18倍至34.94億元，其中以內地客為主的離岸業務年化新造保費按年升82倍，佔該行整體年化新造保費的61.54%，帶動保誠首季APE排名由去年同期的第七升至第四位。
友邦（1299）首季APE亦按年增2.12倍至35.05億元，其中離岸業務APE按年增50.81倍至19.2億元，佔該行APE的54.78%，業內排名則由去年同期的第六升至第三位。
其他在港上市險企方面，宏利（0945）香港首季APE為14.23億元，按年上升22.27%，離岸業務APE按年升5.19倍至4.48億元，佔該行APE的31.48%。正申請上市的富衛期內APE為7.267億元，按年上升21.85%，離岸業務APE為2.78億元，按年上升49.4%。中國人壽（2628）香港業務則主要受本地居民業務上升1.31倍帶動，首季APE按年上升1.38倍至59.36億元，為首季APE最高的險企。
銀行旗下保險公司方面，匯豐保險首季APE按年上升12.81%至35.67億元，離岸業務APE按年上升4.8倍至8.99億元，中銀人壽APE按年下跌24.31%至27.47億元，APE排名由去年同期的第一跌至第五位。
總結整個行業APE按年增53.31%至260.88億元，離岸業務APE按年增5.42倍至79.62億元，佔整體30.52%。
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