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許濤：望TVB盡快恢復派息 冀電商業務虧損降低

電視廣播（0511）（TVB）今午舉行股東周年大會，主席許濤在回應股東提問時表示，集團已經推動改革方案並更換57%高管，新加人團隊有5至6成為年青族群，冀助公司獲得能力去把握機遇，甚至面對挑戰。他又謂自己也是股東，他也希望公司盡快恢復派息，董事局會考慮財務、發展及回報後，在最大化股東利益前提下，處理派息事宜，並冀電商業務虧損降低。

他又指，在翡翠台與明珠台的廣告在廣東省落地方面，將於6月尾到期，相對目前收取固定費用模式而言，公司正與當局商討新的營運模式，料會有過渡期。他強調，TVB會在香港發展，並延伸到大灣區，甚至到內地進一步發展。此前搞淘寶直播，將加入TVB的IP及內容作為消費場境，最新一場將在6月18日，安排在香港的TVB廠間進行直播，但是因為屬長期運作性質，因此他們不會公布每場的銷售成績。除與淘寶合作之外，他們亦會與其他內地電商平台、直播帶貨商討合作，利用TVB的部份IP及新的帶貨場境，去進一步開發。至於香港的電商方面，則會在商品及營銷上協同發展。在中港恢復通關後，他們正注重成本控制及提升商品毛利率，相信電商業務的虧損會有所降低。

總經理（商業營運）蕭世和則表示，今年1至4月份的電視廣告錄得雙位數增長，亦有些客戶回流，當中包括奶粉、冷氣機品牌，並預期其他廣告客戶陸續在第三、四季出現。在電視加數碼平台廣告產品方面，初步獲正面市場的反應，下個月會推出優化的版本，並料在下半年推廣。

許濤續稱，TVB關注在大灣區的發展，並且隨著澳門邁向多元化發展時，在娛樂元素方面作出配合。對於股東提問，最近該台熱播劇《一舞傾城》圍繞80年代講述故事時，卻見到鏡頭內出現ICC及新式家電，總經理曾志偉指，很多時就算電影也會遇到問題，不過觀眾看得細心，連他們也看不到，並講笑說：「扣（製作人）王晶錢」。

 