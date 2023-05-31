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南航擬增發A、H股集資近222億港元

南方航空（下稱南航）（1055）公布，將提呈臨時股東大會，向連同母公司南航集團在內的不超過35名特定投資者，發行不超過175億元人民幣（約192.75億港元）的資金，同時亦提交臨時股東大會，尋求股東授權，向南航集團旗下的南龍發行不超過29億港元的新H股。建議發行A股及H股的建議若同時落實，南航會共集資221.77億港元。

南航指，發行A股所得，將用於購買新飛機及補充流動資金，至於發行H股集資，則用作補充一般營運資金。增發A股及H股兩者，並非互為條件。建議向35名特定投資者配發新的A股共逾54.36億股，當中南航集團將以現金認購50億元至100億元人民幣的新A股。特定投資者除包括南航集團，亦包括證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司等等。建議配發的新H股，則超過8.55億股。現時該集團未就增發股份進行定價。南航集團認購的新A股及旗下南龍認購的新H股，均會受3年禁售限制。其他新A股特定投資者則受6個月禁售安排。

完成增發後，南航集團及南龍原先在南航的持股，將由原先合共66.52%，將會攤薄至介乎63.13%至65.6%。當中發行A股募集的資金中，有122.5億元人民幣用於購置50架飛機，餘額52.5億元人民幣用於補充流動資金。

 