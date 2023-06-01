道瓊斯工業平均指數收跌134點，跌幅0.41%，報32908點。標普500指數收跌25點，跌幅0.62%，報4179點。納斯達克綜合指數收跌82點，或0.64%，報12935點。

家得寶跌3.06%，報283.45美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累58點，而聯合健康升1.54%，報487.24元，貢獻道指48點。

科技股方面，蘋果收市報177.25元，跌0.02%，谷歌母公司Alphabet收市報122.87元，跌0.64%，亞馬遜收市報120.58元，跌0.88%，Facebook收市報264.72元，升0.83%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.07%，報451點。德國DAX指數收跌1.54%，報15664點；法國CAC 40指數跌1.55%，報7098點；英國富時100指數收跌1.01%，報7446點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.44%，報5992點。

美國2年期債息曾跌最多1.99%，低見4.3614厘，是5月24日4.2438厘後最低。收市報4.4027厘，是5月24日後收市新低，當日報4.3757厘。連跌2日，累計跌0.1592厘，對上一次連跌2日是5月11日。

美國10年期債息曾跌最多2.02%，低見3.6121厘，是5月18日3.5452厘後最低。收市報3.6426厘，是5月17日後收市新低，當日報3.5641厘。連跌2日，累計跌0.1558厘，對上一次連跌2日是5月11日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至71.587基點，是5月26日70.258基點後最窄。收市報76.424基點，是5月25日後收市最窄。連續3日收窄，累計0.143基點，對上一次連續3日收窄是5月3日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至186.38基點，是5月16日188.696基點後最闊。收市報177.452基點，是5月11日後收市最闊，當日報178.833基點。連續兩日擴闊，累計27.588基點，對上一次是5月17日。

道指曾跌最多0.92%，是5月16日後最大跌幅。低見32739.73點，是5月25日32586.56點後最低。收市報32908.27點，是5月25日後收市新低，當日報32764.65點。連跌2日，累計跌185.07點，對上一次連跌2日是5月22日。

標指曾跌最多0.94%，是5月24日後最大跌幅。低見4166.15點，是5月26日4156.16點後最低。收市報4179.83點，是5月25日後收市新低，當日報4151.28點。

納指曾跌最多0.98%，是5月24日後最大跌幅。低見12889.37點，是5月26日12729.74點後最低。收市報12935.29點，是5月25日後收市新低，當日報12698.09點。

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