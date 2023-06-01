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港股ADR跌3點 夜期低水71點 亞股升美期個別發展 嗶哩嗶哩等業績

美股向下，港股ADR跌3點或0.02%，報18230點，即月恒指夜期跌37點，報18163點，夜期低水71點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.33%，折合報309.58元；阿里巴巴（9988）跌0.03%，折合報77.87元；美團（3690）跌0.61%，折合報109.52元；匯控（0005）跌0.05%，折合報57.67元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.01元。

道期現跌0.018%；標期現升0.14%；納期現升0.07%。日股現升0.41%，韓股現升0.1%，澳股現升0.01%。

VIX指數隔晚升2.74%或0.48點，報17.94點。

紐油現跌0.57%或0.39美元，報67.7美元；布油現跌0.53%或0.39美元，報72.21美元；金價現升0.18%或3.61美元，報1966.34美元；LME 銅期貨隔晚跌0.41%或34美元，報8089美元。美國10年期債息現跌0.36%或0.0134厘，報3.6292厘。

今日焦點股份可留意：

雅各臣（2633）發盈喜，料全年多賺不少於40%。

健倍苗苗（2161）發盈喜，料全年多賺不少於130%。

兩間公司最快今日公布業績，分別為嗶哩嗶哩（9626），及NIRAKU（1245）

南航（1055）擬增發A、H股集資近222億港元。

許濤：望電視廣播（0511）盡快恢復派息，冀電商業務虧損降低。大台小股東大聯盟代表周藝強未能入股東會，TVB：授權方提供資料不符。

領展（0823）︰港物業續有加租空間，不亂用供股資金收購更嚴謹。

電訊盈科（0008）主席兼執行董事李澤楷﹕投資藍Viu廣告具協同效應，AI方案發展暫不涉B2C市場。

 

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