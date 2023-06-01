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恒指低開44點 科指跌0.25% 龍湖跌2.3% 嗶哩嗶哩跌4.7%

 

恒指今早低開44點或0.25%，報18190點，大市成交金額106億元；國指今早低開26點或0.43%，報6136點。恒生科技指數開市報3617點，跌0.25%。

非必需消費品、金融股推低大市。全市上升股份比例為5.38%，下跌為4.84%，無升跌為89.77%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，35隻下跌，26隻無升跌。聯想（0992）升2.58%，報7.55元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.39%，報14.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，16隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報7.55元，升2.58%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報121.4元，跌4.78%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

雅各臣（2633）發盈喜，料全年多賺不少於40%。無成交，報0.96元。

健倍苗苗（2161）發盈喜，料全年多賺不少於130%。無成交，報1.22元。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）開市報121.4元，跌4.78%。NIRAKU（1245）無成交，報0.3元。

南航（1055）擬增發A、H股集資近222億港元。無成交，報4.51元。

許濤：望電視廣播（0511）盡快恢復派息，冀電商業務虧損降低。大台小股東大聯盟代表周藝強未能入股東會，TVB：授權方提供資料不符。開市報4.46元，無升跌。

領展（0823）︰港物業續有加租空間，不亂用供股資金收購更嚴謹。開市報45.9元，升0.88%。

電訊盈科（0008）主席兼執行董事李澤楷﹕投資藍Viu廣告具協同效應，AI方案發展暫不涉B2C市場。開市報4元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，易點雲（2416）創上市新高，見15元，開市報15元，升6.23%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括華夏文化科技（1566）低見0.031元，開市報0.031元，跌11.43%。

異動股

上升異動股，包括，國能國際資產（0918）開市報0.25元，升14.68%；麥迪森控股（8057）開市報0.25元，升12.61%；富通科技（0465）開市報0.27元，升12.5%；中泛控股（0715）開市報0.019元，升11.76%；融科控股（2323）開市報0.025元，升8.7%；第一上海（0227）開市報0.135元，升8%；滉達富控股（1348）開市報0.061元，升7.02%；綠竹生物（2480）開市報30.6元，升6.81%；銀建國際（0171）開市報0.335元，升6.35%；易點雲（2416）創上市新高，見15元，開市報15元，升6.23%；亞洲速運（8620）開市報0.224元，升6.16%。

下跌異動股，包括，天譽置業（0059）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌13.33%；華夏文化科技（1566）創上市新低，見0.031元，開市報0.031元，跌11.43%；高奧士國際（8042）開市報0.06元，跌7.69%；海通恆信（1905）開市報1.08元，跌6.9%；高山企業（0616）開市報0.014元，跌6.67%；建發國際集團（1908）開市報18.4元，跌6.5%；國科控股（8275）開市報1.01元，跌6.48%；廣駿集團控股（8516）開市報0.12元，跌6.25%；旭日企業（0393）開市報0.7元，跌5.41%；瑞安房地產（0272）開市報0.89元，跌5.32%。

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