美國聯邦存款保險公司(FDIC)報告稱，今年前三個月，財務、經營狀況或管理薄弱的銀行數量出現增加，「問題銀行名單」上的機構數量增加4間，總數達到43間，管理的資產總額從前季度的105億美元上升至580億美元。報告涵蓋了矽谷銀行、Signature Bank等三間倒閉的美國銀行。
雖然與歷史高點相比，「問題銀行名單」上的機構數量仍然相對較少，但相比之前連續幾個季度的下降，現在數量增加表明趨勢發生逆轉。
FDIC稱，銀行被列入名單的依據是一套名為CAMELS的風險評級制度。該評級體系打分從1到5不等，5是最差。問題名單上的銀行分數在4或5水平。不過，FDIC主席Martin Gruenberg表示，儘管近期面臨壓力，但美國的銀行體系仍然強勁。
FDIC表示，由於利率升高，銀行業的投資證券未實現虧損居仍高不下，但「待售類」和「持有至到期」證券的虧損從上一次報告期下降16.5%至5155億美元。FDIC表示，其正在密切關注流動性和銀行業獲取融資的渠道。
FDIC表示，銀行業總存款額較去年第四季度下降2.5%至18.7萬億美元，為1984年開始收集此類數據以來的最大降幅。
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