港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止4連升，跌0.17點子至4.50726%。
港元現報7.8322元貶值25點子，曾貶值最多32點子，報7.8329元，亦曾升值最多2點子，報7.8295元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌60.52點子至3.22583%；1星期HIBOR跌11.97點子至4.12702%；2星期HIBOR跌4.31點子至4.25833%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.24點子至4.78464%；6個月期HIBOR升0.3點子至4.8081%；12個月期HIBOR升1.49點子至4.90512%。
美元指數現報104.214貶值0.112點或0.11%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(5月30日)報5.17043%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6666%，連續3日收窄，利差是5月23日後最窄，當日差距為-0.5012%。
對上一次連續3日收窄，是5月18日，當日利差報-0.5761%。
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