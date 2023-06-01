美國債務上限獲眾議院通過，加上財新5月PMI回升，恒指今早低開44點見半日低位後，倒升最多231點，高低波幅275點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健股推動大市。全市上升股份比例為29.08%，下跌為20.25%，無升跌為50.65%。
恒指半日升149點或0.82%，報18383點，大市成交金額757億元；國指升56點或0.92%，報6220點。恒生科技指數收報3698點，升1.97%。
藍籌股成交金額316.68億元，佔大市成交41.83%；科指成份股成交金額181.38億元，佔大市成交23.96%；國指成份股成交金額270.15億元，佔大市成交35.68%。
窩輪及牛熊證成交金額減少16.75%，至81.07億元，佔大市成交10.7%。牛熊證成交金額34.65億元，減少22.06%；窩輪成交金額46.42億元，減少12.3%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、平保（2318）拖累大市。
藍籌32隻升，41隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升5.37%，收報42.2元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌4.61%，收報29元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報30.65元，升7.73%；跌幅最大的是攜程（9961）收報245.4元，跌2.31%。
恒指上試10天線(18991.47點)。科指上試10天線(3763.61點)。
北水南下合計淨流出21.15億元，較上日增加445.8%，連續第2日流出，累計流出25.02億元。南水北上合計淨流入5.22億元人民幣，終止連續1日流出。
疑似小米（1810）汽車MS11真身曝光 中國汽車博主：體積特別大。收報10.38元，升0.39%。
雅各臣（2633）發盈喜，料全年多賺不少於40%。收報0.92元，跌4.17%。
健倍苗苗（2161）發盈喜，料全年多賺不少於130%。收報1.2元，跌1.64%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報127.9元，升0.31%。
NIRAKU（1245）收報0.3元，無升跌。
南航（1055）擬增發A、H股集資近222億港元。收報4.23元，跌6.21%。
許濤：望電視廣播（0511）盡快恢復派息，冀電商業務虧損降低。大台小股東大聯盟代表周藝強未能入股東會，TVB：授權方提供資料不符。收報4.85元，升8.74%。
領展（0823）︰港物業續有加租空間，不亂用供股資金收購更嚴謹。收報45.55元，升0.11%。
電訊盈科（0008）主席兼執行董事李澤楷﹕投資藍Viu廣告具協同效應，AI方案發展暫不涉B2C市場。收報3.99元，跌0.25%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見4.5元，收報4.15元，跌5.25%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見60元，收報57.75元，升6.94%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.5元，收報1066.5元，升0.1%；力盟科技（2405）創上市新高，見3.23元，收報3.23元，升5.56%；梅斯健康（2415）創上市新高，見10.16元，收報9.62元，跌1.74%；易點雲（2416）創上市新高，見15.78元，收報15.58元，升10.34%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；INTL GENIUS（0033）創52周高，見8.49元，收報8.14元，跌1.09%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.148元，收報0.148元，升4.96%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.9元，收報0.88元，升3.53%；安領國際（1410）創52周高，見0.8元，收報0.79元，跌1.25%；金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.59元，收報6.59元，升0.15%；威誠國際控股（8107）創52周高，見2.88元，收報2.88元，升11.63%；寶積資本（8168）創52周高，見0.27元，收報0.265元，無升跌；創天傳承（8195）創52周高，見1.65元，收報1.64元，升3.14%。
21隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見1.46元，收報1.49元，跌8.02%；招商局置地（0978）低見0.405元，收報0.41元，無升跌；康大食品（0834）低見0.215元，收報0.215元，跌6.52%；中天順聯（0994）低見0.43元，收報0.46元，跌4.17%；華夏文化科技（1566）低見0.031元，收報0.034元，跌2.86%；兌吧（1753）低見0.35元，收報0.4元，升2.56%；弘陽地產（1996）低見0.224元，收報0.231元，升0.43%；浙商銀行（2016）低見2.57元，收報2.6元，跌0.76%；澳至尊（2031）低見0.142元，收報0.151元，升0.67%；易居企業控股（2048）低見0.28元，收報0.285元，跌9.52%。
44隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海控（1919）低見6.76元，收報6.94元，升0.58%；勝獅貨櫃（0716）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；東方海外（0316）低見92.15元，收報94.2元，跌1.31%；恒生（0011）低見103.8元，收報105元，升0.29%；中銀香港（2388）低見23.05元，收報23.2元，跌0.22%；萬洲（0288）低見3.95元，收報4.02元，跌1.71%；石藥（1093）低見6.57元，收報6.7元，跌1.76%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.55元，跌5.17%；保利協鑫（3800）低見1.6元，收報1.61元，跌5.29%；玖龍紙業（2689）低見4.18元，收報4.47元，升3%。
異動股
上升異動股，包括，盛良物流（8292）收報0.145元，升59.34%；十方控股（1831）收報0.249元，升42.29%；瀚華金控（3903）收報0.395元，升29.51%；御德國際控股（8048）收報0.032元，升28%；南南資源（1229）收報0.205元，升25.77%；卓悅控股（0653）收報0.104元，升25.3%；京基智慧文化（0550）收報0.35元，升25%；瑞斯康集團（1679）收報0.172元，升24.64%；富通科技（0465）收報0.29元，升20.83%。
下跌異動股，包括，愛德新能源（2623）見52周低0.52元，收報0.56元，跌32.53%；海通恆信（1905）收報0.83元，跌28.45%；國茂控股（8428）收報0.345元，跌16.87%；信懇智能（1967）收報20元，跌13.61%；泛亞環保（0556）收報0.455元，跌12.5%；絲路能源（8250）創上市新低，見0.131元，收報0.131元，跌12.08%；西王特鋼（1266）收報0.048元，跌11.11%；松景科技（1079）收報0.034元，跌10.53%；遠東控股國際（0036）收報0.078元，跌10.34%；亞勢備份（8290）收報0.018元，跌10%。
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