該會認為，Foodpanda及Deliveroo戶戶送對合作餐廳施加的某些要求或會損害競爭，可能違反《條例》下的第一行為守則。有關條文包括：如果合作餐廳與平台獨家合作，Foodpanda或Deliveroo戶戶送可向該餐廳收取較低的佣金率；限制合作餐廳只與 Foodpanda或Deliveroo戶戶送獨家合作，阻止餐廳就轉換平台接觸、會談和磋商；如果餐廳轉為同時與其他平台合作，平台或懲罰有關餐廳，如被追收佣金差額；阻止合作餐廳在自家銷售渠道及/或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的餐點價格。Foodpanda亦要求餐廳在採用 Foodpanda的外賣送遞服務時，必須同時採用其平台的外賣自取服務。

競委會表示，由於Foodpanda及Deliveroo戶戶送在網上外賣送遞的市場內，皆具有一定程度的市場優勢，與合作餐廳訂立的部分條文，有可能會妨礙新成立或小型的平台進入市場及擴張業務，削弱市場競爭。

為釋除競委會的疑慮，Foodpanda及Deliveroo戶戶送承諾生效90日內修訂現有協議，並通知其合作餐廳，有效期為生效日起計3年，同時設有匯報和監察機制。有關建議包括修訂獨家條款、修訂違反獨家合作條文、刪除價格限制條文；Foodpanda刪除搭售條文，令餐廳可自由選擇是否使用Foodpanda的外賣自取服務。

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