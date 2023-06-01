BC科技集團（0863）旗下OSL宣布，因應自2023年6月1日起生效對開展零售數字資產交易的新監管要求，已申請提升現有牌照。是次申請體現了OSL在數字資產領域中，致力追求合規和卓越服務的承諾，從而擴展針對不同類型投資者的業務。
OSL指，牌照提升將使其能夠向零售客戶提供數字資產交易服務。根據證監會近期發佈的數字資產交易平台監管諮詢總結，零售客戶將受惠於更嚴謹的保護措施。新條例包括強化針對零售市場的一系列措施，如開戶流程、信息披露、代幣審批及客戶資產保障。根據要求，OSL將完善其政策和程序，確保零售客戶的保障 ── 包括擴展現有的冷、熱錢包設施，確保零售客戶資產安全且受保。為進一步保護客戶資產，OSL 將保持嚴格的冷熱儲存比例，確保98% 的客戶資產安全地置於冷錢包。客戶資產的安全和隔離一直是OSL業務的基石，提升牌照後，零售客戶將繼續受惠於此保障。
OSL相信，向零售客戶提供服務，可以推動數字資產的主流應用和擴大區塊鏈的影響力。同時，OSL能夠繼續優化整個數字資產環境，成為合規且透明的生態圈。BC集團董事會副主席盧建邦表示，OSL的首要任務仍然是為客戶提供安全、合規和創新的服務。提升牌照將使OSL能夠將優質的數字資產服務擴展到零售客戶，為他們提供數字資產的投資機會。
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