資金亦有流出跡象，南北水齊齊流出，其中北水流出更增逾8.45倍，另外昨日MSCI換馬，競價時段成交大增逾700億，若撇除相關影響，按正常情況推論，成交或約1100億元左右水平，今日指數未有換馬影響，但大市成交逾1200億元，較上日經粗略調整後的水平還高，以今日高位回落的情況，或反映減持壓力仍較大。

恒指今早低開44點，高位升231點，低位跌44點，高低波幅275點。金融、非必需消費品、信息技術、必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為30.94%，下跌為29.08%，無升跌為39.96%。

恒指收市跌17點或0.1%，報18216點，大市成交金額1285億元，較上日減少24.83%，是5月30日945.42億元成交後最少；國指跌13點或0.22%，報6149點。恒生科技指數收報3630點，升0.11%。

藍籌股成交金額568.11億元，佔大市成交44.21%；科指成份股成交金額315億元，佔大市成交24.51%；國指成份股成交金額480.3億元，佔大市成交37.37%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.51%，至99.85億元，佔大市成交7.76%。牛熊證成交金額46.38億元，增加4.31%；窩輪成交金額53.46億元，增加1%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌22隻升，54隻下跌，0隻無升跌。新奧（2688）升4.95%，收報95.5元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌5.43%，收報23.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報18.98元，升5.09%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報15.18元，跌5.48%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流出36.64億元，較上日增加845.77%，連續第2日流出，累計流出40.52億元。南水北上合計淨流出18.02億元人民幣，較上日減少52.57%，連續第2日流出，累計流出56億元。

午後消息股表現

澳門5月賭收錄155.7億澳門元 按年飈3.7倍。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.23元，升0.28%；美高梅中國（2282）收報8.33元，升3.48%；澳博（0880）收報3.09元，跌2.52%；永利澳門（1128）收報6.7元，無升跌；銀河娛樂（0027）收報47.8元，跌1.54%；金沙中國（1928）收報24.8元，跌2.17%。

今早及隔晚消息股表現

疑似小米（1810）汽車MS11真身曝光 中國汽車博主：體積特別大。收報10.26元，跌0.77%。

雅各臣（2633）發盈喜，料全年多賺不少於40%。收報0.94元，跌2.08%。

健倍苗苗（2161）發盈喜，料全年多賺不少於130%。收報1.16元，跌4.92%。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報124.1元，跌2.67%。NIRAKU（1245）收報0.3元，無升跌。

南航（1055）擬增發A、H股集資近222億港元。收報4.23元，跌6.21%。

許濤：望電視廣播（0511）盡快恢復派息，冀電商業務虧損降低。大台小股東大聯盟代表周藝強未能入股東會，TVB：授權方提供資料不符。收報4.85元，升8.74%。

領展（0823）︰港物業續有加租空間，不亂用供股資金收購更嚴謹。收報45.8元，升0.66%。

電訊盈科（0008）主席兼執行董事李澤楷﹕投資藍Viu廣告具協同效應，AI方案發展暫不涉B2C市場。收報3.97元，跌0.75%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見4.5元，收報3.95元，跌9.82%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見60元，收報58.05元，升7.5%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.95元，收報6.83元，升2.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.5元，收報1066.5元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1030.15元，收報1030.15元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見835.85元，收報835.85元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.35元，收報15.35元，升0.33%；安碩中國國債－Ｒ（82829）創上市新高，見52.08元，收報52.08元，升0.15%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.7元，收報117.7元，升0.09%；力盟科技（2405）創上市新高，見3.58元，收報3.18元，升3.92%；中寶新材（2439）創上市新高，見0.98元，收報0.98元，升10.11%；梅斯健康（2415）創上市新高，見10.16元，收報9.4元，跌3.98%；易點雲（2416）創上市新高，見15.78元，收報13.2元，跌6.52%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；INTL GENIUS（0033）創52周高，見8.49元，收報8.33元，升1.22%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.148元，收報0.143元，升1.42%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.92元，收報0.92元，升8.24%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌；安領國際（1410）創52周高，見0.8元，收報0.8元，無升跌；金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.6元，收報6.59元，升0.15%；訊智海（8051）創52周高，見4.93元，收報4.93元，升4.89%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見1.46元，收報1.49元，跌8.02%；禹洲（1628）低見0.192元，收報0.198元，跌3.88%；招商局置地（0978）低見0.405元，收報0.41元，無升跌；遠洋集團（3377）低見0.455元，收報0.46元，跌3.16%；明發（0846）低見0.238元，收報0.26元，跌3.7%；鳳凰衞視（2008）低見0.25元，收報0.255元，跌1.92%；普星能量（0090）低見0.455元，收報0.455元，跌3.19%；ALCO HOLDINGS（0328）低見1.25元，收報1.25元，跌6.02%；卡森國際（0496）低見0.29元，收報0.305元，跌7.58%；新天地產集團（0760）低見0.012元，收報0.012元，跌7.69%。

82隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海控（1919）低見6.76元，收報6.95元，升0.72%；勝獅貨櫃（0716）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；東方海外（0316）低見92.15元，收報94.1元，跌1.41%；恒生（0011）低見103.8元，收報104.6元，跌0.1%；中銀香港（2388）低見23.05元，收報23.05元，跌0.86%；萬洲（0288）低見3.95元，收報3.99元，跌2.44%；石藥（1093）低見6.57元，收報6.69元，跌1.91%；包浩斯（0483）低見0.5元，收報0.55元，跌5.17%；洛陽玻璃（1108）低見6.01元，收報6.09元，升0.83%；保利協鑫（3800）低見1.58元，收報1.58元，跌7.06%。

異動股

上升異動股，包括，盛良物流（8292）收報0.192元，升110.99%；十方控股（1831）收報0.27元，升54.29%；圓美光電（8311）收報0.115元，升36.9%；匯彩控股（1180）收報1.15元，升33.72%；泰凌醫藥（1011）收報0.067元，升28.85%；御德國際控股（8048）收報0.032元，升28%；瀚華金控（3903）收報0.39元，升27.87%；瑞斯康集團（1679）收報0.175元，升26.81%；植華集團（1842）收報0.18元，升25.87%；ATLINKS（8043）收報0.145元，升25%；核心經濟投資（0339）收報0.105元，升23.53%。

下跌異動股，包括，愛德新能源（2623）見52周低0.52元，收報0.58元，跌30.12%；海通恆信（1905）收報0.83元，跌28.45%；潼關黃金（0340）收報0.58元，跌14.71%；星亞控股（8293）創上市新低，見0.019元，收報0.019元，跌13.64%；信懇智能（1967）收報20元，跌13.61%；中天順聯（0994）創上市新低，見0.35元，收報0.415元，跌13.54%；中國天億福（8196）收報1.24元，跌13.29%；華新手袋國際控股（2683）見52周低0.26元，收報0.27元，跌12.9%；貝森金融（0888）收報0.061元，跌12.86%；威鋮國際（1002）收報0.09元，跌12.62%；年年卡（3773）收報1.47元，跌12.5%。

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