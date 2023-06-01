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本港4月零售業總銷貨價值升15%勝預期 回復至疫情前92% 比率年內最高

香港統計處公布，4月份零售業總銷貨價值臨時估計為347億元，按年上升15.0%，高於市場預期的13.8%。扣除其間價格變動後，4月份零售業總銷貨數量臨時估計按年升13.3%，高於市場預期的9.5%。2019年4月零售業銷貨價值為377.24億元，意味今年4月數值恢復至當年的92.02%，比率為今年最高，1至3月分別為75.2%、81.55%及84.4%。

總計今年首四個月，零售業總銷貨價值臨時估計上升21.7%。

4月份零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.4%，零售業網上銷售價值臨時估計為22億元，按年跌11.9%。總計今年首四個月，零售業網上銷售價值臨時估計下跌6.9%，總銷貨數量臨時估計上升19.9%。

3月份零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升40.8%，總銷貨數量的修訂估計按年升39.3%，網上銷售價值的修訂估計按年跌9.1%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計排列，4月份珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升75.2%，最幅最多，服裝升38.6%，藥物及化妝品升34.8%。

4月份超市貨品的銷貨價值下跌7.9%，電器及其他未分類耐用消費品下跌13.1%，燃料跌10.2%，傢具及固定裝置跌最多，按年跌26.0%。

政府發言人表示，隨着消費氣氛及訪港旅客人數持續改善，零售業總銷貨價值在4月份按年明顯上升，料出訪港旅遊業和本地消費需求的復蘇應助零售業表現，消費券亦將進一步支持零售業。