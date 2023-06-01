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晤阿根廷經濟部長 商務部王文濤：歡迎阿根廷企業和產品來華

商務部部長王文濤今日與來訪的阿根廷經濟部長馬薩舉行會談，王文濤表示，中方歡迎阿根廷企業和產品進入中國，也希望阿方為中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，促進兩國經貿合作高質素發展，強調對外開放是中國的基本國策，「中國開放的大門只會越開越大」。

據商務部網站公告，雙方就中阿經貿關係、促進雙邊貿易投資合作等議題進行了友好、務實的交流。

王文濤表示，中阿經濟結構「高度互補」，經貿合作潛力大，在兩國元首戰略引領下，中方願與阿根廷推進經貿領域各層級交流對話，加深多雙邊領域務實合作，推動中阿全面戰略伙伴關係取得更大發展。

馬薩則指，阿根廷視中國為重要的經貿合作夥伴，願加深雙邊經貿合作，並歡迎中國企業繼續擴大在阿投資，促進雙邊貿易發展。

近期中國與阿根廷經貿合作增加，如4月時阿根廷政府宣布擬以人民幣支付10億美元進口貨，緩解國內美元流失，去年11月亦擴大與中國的貨幣掉期，價值約50億美元，以增強阿根廷的外匯儲備。

 

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