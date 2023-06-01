這天，我城行政機關總部的這間房間，一片肅穆。

「今日，我哋需要討論一個非常難解決嘅問題。」長官率先打破僵局，告訴在座其他參與者會議的議程。「以結果為目標，從來都係做事應有嘅態度，而我嘅目標，就係一日解決一個問題，所以喺諗到解決呢個問題嘅方法之前，無人可以離開呢間房。」

「長官，呢個問題真係需要解決咩？」作為行政機關的智囊團，智囊A本著大無畏精神，斗膽向長官提出質疑。「積極不干預，一直係我哋對商業世界嘅宗旨，就算要做有為同高效嘅行政機關，最重要係制訂一個公平合理嘅框架，等市場因應供求關係嚟自我調節……

「你講呢啲教科書上嘅經濟理論，對處理今日嘅問題無幫助。」智囊A尚未闡述完自己的立場，長官已急不及待要將他的說話打斷。「北方嘅網絡世界，已經彌漫住對我城股市低迷表現嘅不滿，仲話係行政機關監管不力，任由外部勢力惡意沽空，最終影響到佢哋嘅資產價值。北方民眾有咁嘅憂慮，作為南方大城，我哋點可以唔處理？」長官目露精光，顯示出解決問題的決心。「況且，我城經歷呢幾年嘅風雨之後，明明喺我嘅領導下，已經由治及興，懂得趁勢嘅投資者，無理由唔入市買返少少我城股票。如果任由股市長期走弱，豈非反面證明我城管治得唔夠好？」

「長官，喺討論解決方法之前，不如講吓你對呢件事件嘅立場，我哋再從呢個方向思考，四四六六拆掂佢。」智囊B是典型的機靈尚書大人，「風吹向哪邊，就會向哪邊倒」 。發表意見之前，當然先刺探長官的立場，以免亂說話中伏。

「我覺得，近期我城股市走勢，確實係有啲唔尋常。」長官清清喉嚨，申述自己的看法。「股市正常運作係非常重要嘅，股市本身存在嘅目的，係要幫助有資金需要嘅企業集資，係崇高嘅舉動，所以你見世界各地，包括我城，都鼓勵同推動股市健康發展。我城行政機關亦積極推動同北方合作，引導北水南調，所以先有互聯互通機制出現。」

「不過，近期我城股市沽空金額，佔大市成交比例確實高企，部分日子沽空比率仲高達兩成。問過啲證券業人士，先知道原來投資者可以喺同一日之內，重複多次下達沽空指令，而且仲可以借貨沽空，即係無貨喺手，都可以進行沽空，呢個唔通唔係非常可疑嘅破壞系統行徑？」長官咬牙切齒，似乎與北方網絡的申訴者感同身受。「重複沽空，無貨又沽空，呢啲破壞金融市場系統嘅人，應該要嚴厲譴責，簡直係一個恥辱行為，仲要搵警察調查當中有冇涉及違法行為。」

「長官嘅憤怒，我哋當然好明白，但係，我城證券條例又真係容許無貨投資者可以借貨沽空，而且沽貨係自願行為，要出動到警察，對市場信心打擊可能仲大……」一直未發言的智囊C，嘗試平息長官的怒火，但話到一半，已被智囊B打斷。「你咁都唔明長官意思？長官當然唔係話要拘捕沽空嘅人，而係話要調查有冇人造謠，例如喺網絡作假唱衰國家，煽動投資者睇淡，令到我城股票被惡意沽空，呢啲可能屬於刑事罪行嘅行為，當然要搵返警方幫手。」

「都係B最明白我心意，造謠作假交畀警方，唔代表證券監管機構無嘢做。」長官滿意地笑，似乎為初步找到解決問題方法感到滿意。「警方調查嘅同時，我覺得我哋都要審視吓我城嘅沽空制度。C，證券條例容許，唔代表機制無漏洞，正如以前地區區長選舉機制都有漏洞，而家完善咗，就好多問題都迎刃而解，即刻解決晒。」

「不過修改證券條例，需要我城立法機關處理，雖然話而家唔會有人反對行政機關提出嘅建議，但處理都需要時間……」學院派的A嘗試從架構上指出修例的難度，但說到一半，又再被B打斷。「當然唔需要修例，修例要用嘅時間太多，但我哋有權力可以喺現行條例加啲指引，增加沽空難度，例如叫證券行大幅提高借貨息率，叫交易所加徵沽空特別行政費等。成本增加咗，大家仲邊敢隨便沽空？」

「B不愧係我最值得信賴嘅智囊，輕易就諗到解決問題嘅方法。」長官笑逐顏開，大加讚賞。「你都知我係氣功高手，氣功有時需要剛柔並濟，解決問題都啱用！剛就係打擊造謠作假，同埋增加惡意沽空嘅難度；柔就係要說好我城故事，話俾人知我城幾咁好，搵多啲人唱好我城經濟，同埋北水支持幾咁強大。大家知係好嘢，就自然會吸引返多啲資金入市！」

「咁搵邊個去說好我城故事？學者？議員？愛國藝人？」智囊A提出疑問。「A，睇嚟你真係好少留意網絡世界，近期最紅嘅，當然係跳開花舞嘅女主播啦！」B微微一笑說。「好簡單，既然佢哋咁受歡迎，落Order叫電視台請返佢哋，橫掂呢間電視台一向聽話，問問題又問得好Mild。

B眉飛色舞，似乎計劃已盡在掌握中。「叫班女主播呢次跳舞夾好啲，跳多次開花舞唱好我城股市，喻意係股市花開富貴，欣欣向榮！能夠為『說好我城故事』出力嘅，先係最專業嘅新聞從業員！」

「好，今日嘅問題成功解決！散會！」長官滿意地笑，似乎覺得我城在由治及興的路上，又再邁出一大步。

羅仕揚

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