費城聯儲行長重申，聯儲局至少6月份應該跳過一次加息。他預計信貸收緊可能導致招聘活動放緩。聯儲局鷹派官員James Bullard表示，通脹依然過高，需要繼續保持警惕。ISM指數顯示美國製造業活動連續第七個月萎縮，原物料支付價格指標創下近一年來最大降幅。

道瓊斯工業平均指數收漲153點，升幅0.47%，報33061點。標普500指數收漲41點，升幅0.99%，報4221點。納斯達克綜合指數收漲165點，或1.29%，報13100點。

聯合健康升1.31%，報493.63美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而Salesforce跌4.69%，報212.9元，拖累道指69點。

科技股方面，蘋果收市報180.09元，升1.6%，谷歌母公司Alphabet收市報123.72元，升0.69%，亞馬遜收市報122.77元，升1.81%，Facebook收市報272.61元，升2.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.78%，報455點。德國DAX指數收漲1.22%，報15853點；法國CAC 40指數漲0.55%，報7137點；英國富時100指數收漲0.6%，報7490點。

納斯達克中國金龍指數收漲4.08%，報6236點。

美國2年期債息曾跌最多2.06%，是5月30日後最大跌幅。曾低見4.3118厘，是5月24日4.2438厘後最低。收市報4.3408厘，是5月23日後收市新低，當日報4.316厘。連跌3日，累計跌0.2211厘，對上一次連跌3日是5月4日。

美國10年期債息曾跌最多2.19%，是5月30日後最大跌幅。曾低見3.5627厘，是5月18日3.5452厘後最低。收市報3.595厘，是5月17日後收市新低，當日報3.5641厘。連跌3日，累計跌0.2034厘，對上一次連跌3日是3月31日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至72.227基點。收市報74.99基點，是5月25日後收市最窄。連續4日收窄，累計1.577點，對上一次連升4日是5月4日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至184.984基點。收市報179.261基點，是5月10日後收市最闊。連續3日擴闊，累計29.398基點，對上一次連續3日擴閣是4月26日。

道指曾升最多0.79%，是5月26日後最大升幅，當日升幅為1.21%。曾高見33167.75點，是5月23日33310.17點後最高。收市報33061.57點，是5月26日後收市新高，當日報33093.34點。

標指曾升最多1.26%，是5月26日後最大升幅，當日升幅為1.48%。曾高見4232.43點，是2022年8月19日4266.31點後最高。收市報4221.02點，是2022年8月19日後收市新高，當日報4228.48點。

納指曾升最多1.6%，是5月26日後最大升幅，當日升幅為2.39%。曾高見13141.83點，是5月30日13154.29點後最高。收市報13100.98點，是2022年8月16日後收市新高，當日報13102.55點。

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