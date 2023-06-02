moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

儲局言論、數據疲軟支持6月暫停加息 美債息跌 美股升 標指納指創10個月高

聯儲局官員連番鴿派評論以及疲軟的ISM製造業數據支持6月暫停加息，彭博美元指數應聲創下1個月來最大跌幅，人民幣止跌回升。美國參議院將表決債務上限法案。美債息下跌，美債息倒掛情況個別發展，美股上升，標指納指見10個月收新高。

費城聯儲行長重申，聯儲局至少6月份應該跳過一次加息。他預計信貸收緊可能導致招聘活動放緩。聯儲局鷹派官員James Bullard表示，通脹依然過高，需要繼續保持警惕。ISM指數顯示美國製造業活動連續第七個月萎縮，原物料支付價格指標創下近一年來最大降幅。

道瓊斯工業平均指數收漲153點，升幅0.47%，報33061點。標普500指數收漲41點，升幅0.99%，報4221點。納斯達克綜合指數收漲165點，或1.29%，報13100點。

聯合健康升1.31%，報493.63美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而Salesforce跌4.69%，報212.9元，拖累道指69點。

科技股方面，蘋果收市報180.09元，升1.6%，谷歌母公司Alphabet收市報123.72元，升0.69%，亞馬遜收市報122.77元，升1.81%，Facebook收市報272.61元，升2.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.78%，報455點。德國DAX指數收漲1.22%，報15853點；法國CAC 40指數漲0.55%，報7137點；英國富時100指數收漲0.6%，報7490點。

納斯達克中國金龍指數收漲4.08%，報6236點。

美國2年期債息曾跌最多2.06%，是5月30日後最大跌幅。曾低見4.3118厘，是5月24日4.2438厘後最低。收市報4.3408厘，是5月23日後收市新低，當日報4.316厘。連跌3日，累計跌0.2211厘，對上一次連跌3日是5月4日。

美國10年期債息曾跌最多2.19%，是5月30日後最大跌幅。曾低見3.5627厘，是5月18日3.5452厘後最低。收市報3.595厘，是5月17日後收市新低，當日報3.5641厘。連跌3日，累計跌0.2034厘，對上一次連跌3日是3月31日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至72.227基點。收市報74.99基點，是5月25日後收市最窄。連續4日收窄，累計1.577點，對上一次連升4日是5月4日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至184.984基點。收市報179.261基點，是5月10日後收市最闊。連續3日擴闊，累計29.398基點，對上一次連續3日擴閣是4月26日。

道指曾升最多0.79%，是5月26日後最大升幅，當日升幅為1.21%。曾高見33167.75點，是5月23日33310.17點後最高。收市報33061.57點，是5月26日後收市新高，當日報33093.34點。

標指曾升最多1.26%，是5月26日後最大升幅，當日升幅為1.48%。曾高見4232.43點，是2022年8月19日4266.31點後最高。收市報4221.02點，是2022年8月19日後收市新高，當日報4228.48點。

納指曾升最多1.6%，是5月26日後最大升幅，當日升幅為2.39%。曾高見13141.83點，是5月30日13154.29點後最高。收市報13100.98點，是2022年8月16日後收市新高，當日報13102.55點。

 

其他報道

北水增持中石油 減持建行