個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.51%，折合報323.32元；阿里巴巴（9988）升5.1%，折合報81.24元；美團（3690）升3.12%，折合報116.32元；匯控（0005）升2.19%，折合報58.6元；建行（0939）升0.6%，折合報5元。

道期現升0.134%；標期現升0.06%；納期現升0.09%。日股現升0.6%，韓股現升0.72%，澳股現升0.57%。

VIX指數隔晚跌12.76%或2.29點，報15.65點。

紐油現跌0.08%或0.05美元，報70.04美元；布油現跌0.08%或0.06美元，報74.22美元；金價現跌0.06%或1.19美元，報1976.42美元；LME 銅期貨隔晚升1.91%或154.5美元，報8243.5美元。美國10年期債息現升0.26%或0.0095厘，報3.6045厘。

今日焦點股份可留意：

被指從蘋果App Store下架，百度（9888）旗下百度網盤：最新版本正在升級，暫無法下載。

長江基建（1038）、電能實業（0006）及港燈投資（2638）三公司董事局現變動，老臣子尹志田退休，周胡慕芳辭任替任董事。

謝清海、葉維義共售惠理（0806）兩成股份，每股作價3元。

吉利（0175）：極氪5月交付增100%，按月增7%，累計增117%。

理想汽車（2015）5月新車交付量增1.46倍，月內營業收入逾100億元，公司史上首次。

Dynam（6889）收購岐阜縣五間彈珠機館，作價2.1億港元。

電視廣播（0511）聯乘淘寶舉行第九場直播騷，錄GMV，1億元人民幣。

本港4月零售業總銷貨價值升15%勝預期，回復至疫情前92%，比率年內最高。

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