恒指今早高開349點或1.93%，報18566點，大市成交金額24億元；國指今早高開122點或1.99%，報6271點。恒生科技指數開市報3727點，升2.65%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為12.66%，下跌為1.82%，無升跌為85.51%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中電（0002）、碧桂園服務（6098）、恒隆地產（0101）拖累大市。

藍籌62隻升，2隻下跌，12隻無升跌。百度 （9888）升4.77%，報127.4元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌2.95%，報8.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.1元，升5.32%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報23.25元，升0.43%。

恒指上試10天線(18858.77點)。科指上試10天線(3737.9點)。

被指從蘋果App Store下架，百度（9888）旗下百度網盤：最新版本正在升級，暫無法下載。開市報127.4元，升4.77%。

長江基建（1038）、電能實業（0006）及港燈投資（2638）三公司董事局現變動，老臣子尹志田退休，周胡慕芳辭任替任董事。長建開市報43元，無升跌。電能實業（0006）開市報41.7元，無升跌。港燈投資（2638）開市報4.75元，升0.85%。

謝清海、葉維義共售惠理（0806）兩成股份，每股作價3元。開市報2.5元，升6.38%。

吉利（0175）：極氪5月交付增100%，按月增7%，累計增117%。開市報9.08元，升0.78%。

理想汽車（2015）5月新車交付量增1.46倍，月內營業收入逾100億元，公司史上首次。開市報113.4元，升2.44%。

Dynam（6889）收購岐阜縣五間彈珠機館，作價2.1億港元。無成交，報5.1元。

電視廣播（0511）聯乘淘寶舉行第九場直播騷，錄GMV，1億元人民幣。開市報5.15元，升6.19%。

本港4月零售業總銷貨價值升15%勝預期，回復至疫情前92%，比率年內最高。周大福（1929）開市報13.68元，升0.44%；普拉達（1913）開市報52.2元，升0.48%；新秀麗（1910）開市報20.2元，升2.54%。

破頂股表現

破頂股包括，越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.94元，開市報0.94元，升2.17%；建鵬控股（1722）創52周高，見0.22元，開市報0.22元，升5.77%。

異動股

上升異動股，包括，盛良物流（8292）開市報0.216元，升12.5%；十方控股（1831）開市報0.295元，升9.26%；快狗打車（2246）開市報1.62元，升8.72%；融科控股（2323）開市報0.025元，升8.7%；天譽置業（0059）開市報0.015元，升7.14%；金山雲（3896）開市報2.81元，升6.44%；惠理集團（0806）開市報2.5元，升6.38%；瑞科生物（2179）開市報13.5元，升6.3%；知乎（2390）開市報17.4元，升6.23%；電視廣播（0511）開市報5.15元，升6.19%。

下跌異動股，包括，神冠控股（0829）開市報0.32元，跌15.79%；新疆新鑫礦業（3833）開市報1.11元，跌11.2%；電訊盈科（0008）開市報3.69元，跌7.05%；深圳控股（0604）開市報1.3元，跌5.8%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報7.66元，跌5.72%；金邦達寶嘉（3315）開市報1.39元，跌5.44%；嘉里建設（0683）開市報16.36元，跌5.43%；青島銀行（3866）開市報2.39元，跌5.16%；新華通訊頻媒（0309）開市報0.037元，跌5.13%；海螺（0914）開市報20.15元，跌4.5%。

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