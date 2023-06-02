moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開349點 科指升2.6% 上試10天線 百度升4.7% 惠理升6.3%

 

恒指今早高開349點或1.93%，報18566點，大市成交金額24億元；國指今早高開122點或1.99%，報6271點。恒生科技指數開市報3727點，升2.65%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為12.66%，下跌為1.82%，無升跌為85.51%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中電（0002）、碧桂園服務（6098）、恒隆地產（0101）拖累大市。

藍籌62隻升，2隻下跌，12隻無升跌。百度 （9888）升4.77%，報127.4元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌2.95%，報8.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.1元，升5.32%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報23.25元，升0.43%。

恒指上試10天線(18858.77點)。科指上試10天線(3737.9點)。

被指從蘋果App Store下架，百度（9888）旗下百度網盤：最新版本正在升級，暫無法下載。開市報127.4元，升4.77%。

長江基建（1038）、電能實業（0006）及港燈投資（2638）三公司董事局現變動，老臣子尹志田退休，周胡慕芳辭任替任董事。長建開市報43元，無升跌。電能實業（0006）開市報41.7元，無升跌。港燈投資（2638）開市報4.75元，升0.85%。

謝清海、葉維義共售惠理（0806）兩成股份，每股作價3元。開市報2.5元，升6.38%。

吉利（0175）：極氪5月交付增100%，按月增7%，累計增117%。開市報9.08元，升0.78%。

理想汽車（2015）5月新車交付量增1.46倍，月內營業收入逾100億元，公司史上首次。開市報113.4元，升2.44%。

Dynam（6889）收購岐阜縣五間彈珠機館，作價2.1億港元。無成交，報5.1元。

電視廣播（0511）聯乘淘寶舉行第九場直播騷，錄GMV，1億元人民幣。開市報5.15元，升6.19%。

本港4月零售業總銷貨價值升15%勝預期，回復至疫情前92%，比率年內最高。周大福（1929）開市報13.68元，升0.44%；普拉達（1913）開市報52.2元，升0.48%；新秀麗（1910）開市報20.2元，升2.54%。

破頂股表現

破頂股包括，越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.94元，開市報0.94元，升2.17%；建鵬控股（1722）創52周高，見0.22元，開市報0.22元，升5.77%。

異動股

上升異動股，包括，盛良物流（8292）開市報0.216元，升12.5%；十方控股（1831）開市報0.295元，升9.26%；快狗打車（2246）開市報1.62元，升8.72%；融科控股（2323）開市報0.025元，升8.7%；天譽置業（0059）開市報0.015元，升7.14%；金山雲（3896）開市報2.81元，升6.44%；惠理集團（0806）開市報2.5元，升6.38%；瑞科生物（2179）開市報13.5元，升6.3%；知乎（2390）開市報17.4元，升6.23%；電視廣播（0511）開市報5.15元，升6.19%。

下跌異動股，包括，神冠控股（0829）開市報0.32元，跌15.79%；新疆新鑫礦業（3833）開市報1.11元，跌11.2%；電訊盈科（0008）開市報3.69元，跌7.05%；深圳控股（0604）開市報1.3元，跌5.8%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報7.66元，跌5.72%；金邦達寶嘉（3315）開市報1.39元，跌5.44%；嘉里建設（0683）開市報16.36元，跌5.43%；青島銀行（3866）開市報2.39元，跌5.16%；新華通訊頻媒（0309）開市報0.037元，跌5.13%；海螺（0914）開市報20.15元，跌4.5%。

其他報道

債限法案 參議院多數黨領袖舒默：將不修改內容下通過

港股ADR升348點 夜期高水263點 美期亞股升

儲局言論、數據疲軟支持6月暫停加息 美債息跌 美股升 標指納指創10個月高

北水增持中石油 減持建行