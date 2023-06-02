根據5月9-15日的調查，前沿市場主權債務也是亞洲最高風險之一，其次是抵押貸款支持債券(MBS)和貸款。

標準普爾全球評級指出，截至去年底，地方政府融資平台的債務總額定為超過46萬億元人民幣（6.5萬億美元）。其中，2023年到期的在岸債券約4.3萬億元，創下紀錄高點。高盛估計，包括政府官方借貸以及地方政府融資平台和政策性銀行持有的債務在內，總額約為23萬億美元。

報道引述凱基證券經濟學家Carl Liu稱，北京在地方債務問題上的任何強硬態度都會加劇地方政府的金融脆弱性，危及剛剛萌芽的經濟復甦。地方政府融資平台的償債能力較弱，似乎地方政府融資平台依賴新融資來償債，加劇了違約風險。

許多地方政府融資平台的問題已經反映在債券市場上。標準普爾全球評級分析師Laura Li表示，貴州、廣西和雲南等地城投債在2022年的平均利率超過5%，反映出它們在從資本市場籌集資金方面遇到了困難。

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