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1個月HIBOR由跌轉升 隔夜HIBOR跌118點子逾兩個月最多 港美息差擴闊

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升1.29點子至4.52012%，是2023年5月23日後最高，當日報4.63685%。對上一次由跌轉升是2023年5月25日，當日拆息報4.38863%。

港元現報7.8317元貶值21點子，曾貶值最多35點子，報7.8331元，亦曾升值最多8點子，報7.8288元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌118.26點子，是3月22日後最大點數跌幅當時跌174點子，降至2.04321%，是4月18日後收市新低。

1星期HIBOR跌12.92點子至3.99786%；2星期HIBOR跌8.7點子至4.17131%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.42點子至4.75042%；6個月期HIBOR跌2.67點子至4.78143%；12個月期HIBOR升0.23點子至4.90738%。

美元指數現報103.489貶值0.071點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.193%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6841%，終止連續3日收窄，利差是2023年5月29日後最闊，當日差距為-0.7007%。

對上一次終止連續3日收窄，是2023年5月23日，當日利差報-0.5012%。

 

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