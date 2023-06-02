聯儲局可能在6月會議上暫停加息，美匯回軟、人民幣升值，科技股上升推動大市向上，美債上限調高議案獲國會通過，港股升幅進一步擴大，恒指曾升最多3.7%、科指曾升最多4.9%、國指曾升最多4.31%，均創3個月最大升幅，及升至一周高位。