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憧憬暫停加息、美債違約風險降 港股創3個月最大升幅 恒指半日升666點

聯儲局可能在6月會議上暫停加息，美匯回軟、人民幣升值，科技股上升推動大市向上，美債上限調高議案獲國會通過，港股升幅進一步擴大，恒指曾升最多3.7%、科指曾升最多4.9%、國指曾升最多4.31%，均創3個月最大升幅，及升至一周高位。

非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為40.35%，下跌為14.29%，無升跌為45.35%。

恒指今早高開349點，高位升676點，低位升331點，半日高低波幅345點。

恒指半日升666點或3.66%，報18883點，大市成交金額623億元；國指升260點或4.23%，報6409點。恒生科技指數收報3806點，升4.84%。

藍籌股成交金額267.31億元，佔大市成交42.9%；科指成份股成交金額162.26億元，佔大市成交26.04%；國指成份股成交金額240.54億元，佔大市成交38.6%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.92%，至86.94億元，佔大市成交13.95%。牛熊證成交金額44.47億元，減少4.12%；窩輪成交金額42.46億元，減少20.56%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中電（0002）、長建（1038）、東方海外（0316）拖累大市。

藍籌75隻升，1隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升12%，收報16.24元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）跌0.35%，收報56.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報3.8元，升12.09%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報120.7元，跌2.74%。

恒指曾升穿10天線(18890.41點)。科指升穿10天線(3745.86點)，受制於20天線(3814.34點)。

北水南下合計淨流出9.53億元，較上日減少73.99%，連續第3日流出，累計流出50.05億元，對上一次連續3日淨流出是2月20日。南水北上合計淨流入80.91億元人民幣，終止連續2日流出。

耀才（1428）3間分行實施7天營業 應付通關後查詢急升。收報1.55元，升1.31%。

中信建投（6066）總經理昨辭職 被爆上月底遭帶走助查。收報8.19元，跌4.99%。

被指從蘋果App Store下架，百度（9888）旗下百度網盤：最新版本正在升級，暫無法下載。收報129元，升6.09%。

長江基建（1038）、電能實業（0006）及港燈投資（2638）三公司董事局現變動，老臣子尹志田退休，周胡慕芳辭任替任董事。長建收報43.05元，升0.12%。電能實業（0006）收報42.05元，升0.84%。港燈投資（2638）收報4.77元，升1.27%。

謝清海、葉維義共售惠理（0806）兩成股份，每股作價3元。收報2.45元，升4.26%。

吉利（0175）：極氪5月交付增100%，按月增7%，累計增117%。收報9.45元，升4.88%。

理想汽車（2015）5月新車交付量增1.46倍，月內營業收入逾100億元，公司史上首次。收報117.5元，升6.14%。

Dynam（6889）收購岐阜縣五間彈珠機館，作價2.1億港元。收報4.95元，跌2.94%。

電視廣播（0511）聯乘淘寶舉行第九場直播騷，錄GMV，1億元人民幣。收報7.16元，升47.63%。

本港4月零售業總銷貨價值升15%勝預期，回復至疫情前92%，比率年內最高。周大福（1929）收報14.12元，升3.67%；普拉達（1913）收報53.85元，升3.66%；六福集團（0590）收報22.3元，升5.19%；周生生（0116）收報9.16元，升3.39%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.163元，升3.16%；新秀麗（1910）收報20.85元，升5.84%。

破頂股表現

破頂股包括，納泉能源科技（1597）創上市新高，見5.25元，收報4.81元，跌4.94%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.6元，收報1066.6元，升0.01%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.07元，收報1.05元，升7.14%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.18元，無升跌；INTL GENIUS（0033）創52周高，見8.84元，收報8.41元，升0.96%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.98元，收報0.94元，升2.17%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；安領國際（1410）創52周高，見0.8元，收報0.8元，無升跌；建鵬控股（1722）創52周高，見0.22元，收報0.22元，升5.77%；中國供應鏈產業（3708）創52周高，見0.13元，見52周低0.129元，收報0.129元，無升跌；威誠國際控股（8107）創52周高，見3.51元，收報3.44元，升8.86%；創天傳承（8195）創52周高，見1.65元，收報1.63元，升0.62%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，協鑫新能源（0451）低見0.48元，收報0.49元，跌2%；卡森國際（0496）低見0.285元，收報0.29元，跌4.92%；雋泰控股（0630）低見0.056元，收報0.058元，跌7.94%；建發新勝（0731）低見0.16元，收報0.16元，跌12.09%；前海健康（0911）低見0.047元，收報0.05元，跌10.71%；華融金控（0993）低見0.05元，收報0.056元，跌15.15%；綠色經濟（1315）低見0.105元，收報0.106元，跌9.4%；諾發集團（1360）低見0.022元，收報0.025元，升4.17%；PLATT NERA（1949）低見0.17元，收報0.17元，跌19.05%；澳至尊（2031）低見0.137元，收報0.149元，跌1.32%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，海螺（0914）低見20元，收報20.35元，跌3.55%；佳兆業健康（0876）低見0.025元，收報0.027元，跌6.9%；瘋狂體育（0082）低見0.165元，收報0.169元，升0.6%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.63元，收報3.65元，跌0.27%；凱聯國際酒店（0105）低見8.7元，收報8.7元，無升跌；國際商業結算（0147）低見0.054元，收報0.056元，跌6.67%；中能控股（0228）低見0.072元，收報0.072元，跌1.37%；龍記集團（0255）低見1.92元，收報2.09元，升6.09%；裕承科金（0279）低見0.091元，收報0.092元，跌3.16%；延長石油國際（0346）低見0.6元，收報0.6元，跌9.09%。

異動股

上升異動股，包括，電視廣播（0511）收報7.16元，升47.63%；邵氏兄弟控股（0953）收報0.215元，升35.22%；十方控股（1831）收報0.365元，升35.19%；腦洞科技（2203）收報0.155元，升34.78%；佳民集團（8519）收報0.077元，升32.76%；沿海家園（1124）收報0.026元，升30%；英皇文化產業（0491）收報0.082元，升26.15%；虎視傳媒（1163）收報0.19元，升23.38%；全達電器集團控股（1750）收報0.037元，升19.35%。

下跌異動股，包括，神冠控股（0829）收報0.3元，跌21.05%；PLATT NERA（1949）創上市新低，見0.17元，收報0.17元，跌19.05%；申港控股（8631）收報0.043元，跌15.69%；華融金控（0993）創上市新低，見0.05元，收報0.056元，跌15.15%；御佳控股（3789）創上市新低，見0.086元，收報0.086元，跌14.85%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.056元，跌13.85%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.57元，跌13.64%；仁恒實業控股（3628）收報0.091元，跌13.33%；太平洋酒吧（8432）收報0.068元，跌12.82%；中國海外諾信（0464）見52周低0.235元，收報0.24元，跌12.73%。

 

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