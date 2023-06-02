港交所稱，周文耀是金融業界的翹楚，是香港交易所大家庭中德高望重的領導者與摯友。周文耀為香港聯合交易所和香港交易所集團服務多年，期間，他帶領香港交易所經歷多個重要發展里程，為集團及香港金融市場奠下堅實深厚的基礎，貢獻尤大。我們深深懷念周文耀。

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