特步（1368）今年迎來在港上市15周年，特步主席兼行政總裁丁水波表示，公司上市前收入約是十幾億元人民幣（下同），現時已將近130億元，合計翻十倍；市值亦由上市時87億元增至約200億元，派息合共約60億元，以上數字均反映了團隊的努力。
丁水波又指，公司業務亦由一家工廠推進至品牌全球化，對此感到高興及非常激動，過去派息率已達約五成，未有計劃派發特別息。
特步於2019年收購K-swiss、Palladium等品牌，丁水波表示，5月初起到訪美國及歐洲，主要是收購K-swiss及Palladium後，受疫情影響未有到訪當地，今年疫情緩和後，品牌全球的管理層已在2月到中國進行整體規劃及梳理，上月K-swiss及Palladium分別於洛杉磯及法國舉行訂貨會，因此亦與數個管理層參與訂貨會，以了解當地市場與客戶會面。
他又指，Palladium去年在內地完成品牌升級，產品銷售反應很好，K-swiss亦在內地設有逾30家店，今年內地與香港通關後，已立即帶領團隊到港考察市場，料今年底至明年初將會在港澳台開設K-swiss旗艦店。
至於特步品牌會否發展至香港，丁水波認為品牌定位是服務大眾，因此更多在內地二三線城市開店作推廣及銷售，但專業系列「160跑步鞋」已在港發售，消費者在線上已可購買該系列跑鞋。
他又指，特步現時仍是代理商模式運作，未來將朝著DTC（direct to consumer）模式發展，旗下國際品牌在內地就均使用DTC模式發展業務，另品牌旗下電商平台均是DTC模式運作。
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