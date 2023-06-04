陳茂波指，若跟疫情前比較，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約九成的水平。雖然訪港旅客人數和機場的運力暫時僅恢復到疫情前約五成多，但隨著航運業界積極擴充人手，本港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客人次預計將會逐步回升。

消費券計劃和「開心香港」活動是今年《財政預算案》中為鞏固本港經濟復蘇勢頭的「組合拳」部分，兩者相互配合和促進。消費券的發放為市場注入約330億元的消費動力，「開心香港」活動則透過主題式的活動，營造更多消費的場合，同時帶旺市面人流，讓熱鬧氣氛帶動更多消費，克服這兩個月的傳統零售業淡季。

此外，市民就業情況和收入水平改善也有助支持本地需求、刺激經濟增長。本港最新失業率(2月至4月)已下降至3.0%，是自2019年第三季以來的最低水平。市民的收入在扣除通脹後亦有實質增加，反映整體住戶收入情況的每月住戶入息中位數，今年首季實質升2.1%。市民就業和收入穩定，經濟向前發展的根基便更穩固。

陳茂波又指，本港資產市場表現則較為複雜。住宅物業市場方面，隨着本地經濟復蘇，交投活動和住宅售價均見反彈，今年首四個月住宅物業交投量回升至每月平均約4,600宗水平，較去年同期（即正值第五波疫情高峰之際）大增逾六成。整體住宅售價和租金指數今年首四個月與去年12月底比較分別回升5.8%和1.5%。政府將繼續努力提速、提量，全方位增加房屋土地供應，以回應市民對改善居住環境的迫切需要。

股票市場方面，歐美地區銀行早前接連倒閉或被接管，通脹和利率持續高企，近期美國國會又就國債上限問題擾擾攘攘，加上地緣政治干擾持續，以美國為首的部分西方國家，以所謂「去風險化」為由企圖推動其他經濟體也跟中國脫勾，加深巿場對內地和全球經濟和金融市場的憂慮。本港股市近月表現疲弱，截至上周五恆指收市較去年底低約4%，今年首四個月的平均每日交投量亦較去年全年低4%。

展望下半年，儘管本地經濟復蘇穩步向前，但仍然要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰。國際貨幣基金組織已預測今年全球經濟增長將進一步放慢至2.8%。疲弱的外需，加上全球供應鏈不斷受到政治干擾，將持續壓抑本港的出口表現。而美國破壞以世貿組織為核心的多邊體系和貿易規則，推行單邊主義及保護主義，更會令持續的地緣政治矛盾更形尖銳，不利於全球經濟的穩健復蘇。

政府須繼續注意外圍的風險和變數，要有底綫思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。