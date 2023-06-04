他又指，此亦是Bowtie為了幫助填補香港現有醫療界的保障空隙，盡一點綿力。

曾俊華又在文章提到近期在本港一商場發生的慘案，指希望有關方面投放多點資源去推動精神健康及患者照顧服務，照顧者的支援亦都需要重視。

他又指，自離開政府後並無想過要停下來，仍然希望可以繼續用自己的知識同經驗推動社會服務，除創立Esperanza「薯片叔叔共創社」之外，亦有參與另外一與社會事務有關嘅工作，包括社企Hatch「合廠」的活動。

此外，他又談到上星期參加了一個講座，與教育科技公司 Preface 創辦人盧炳棠 （Tommie Lo）、周大福教育集團首席策略官馬賢慧 （Jennifer Ma）及 EdTech Startup 始創人兼香港小姐麥明詩（Louisa Mak）傾談AI 對未來教育的作用。