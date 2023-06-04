moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Bowtie四年總保額破600億  曾俊華︰望不久將來破千億大關

前財爺兼虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）資深顧問的曾俊華（John Tsang）今日在其社交媒體發文，當中談及Bowtie成立四年，總保障額突破600億元一事，指「睇住佢哋『出生』，到依家我好高興見到 Bowtie 嘅總保障額已經超過 600 億大關，而且當中百分百都係純保障金額，令香港人可以有一份負擔得起嘅純保險，希望喺不久將來破千億大關。」

他又指，此亦是Bowtie為了幫助填補香港現有醫療界的保障空隙，盡一點綿力。

曾俊華又在文章提到近期在本港一商場發生的慘案，指希望有關方面投放多點資源去推動精神健康及患者照顧服務，照顧者的支援亦都需要重視。

他又指，自離開政府後並無想過要停下來，仍然希望可以繼續用自己的知識同經驗推動社會服務，除創立Esperanza「薯片叔叔共創社」之外，亦有參與另外一與社會事務有關嘅工作，包括社企Hatch「合廠」的活動。

此外，他又談到上星期參加了一個講座，與教育科技公司 Preface 創辦人盧炳棠 （Tommie Lo）、周大福教育集團首席策略官馬賢慧 （Jennifer Ma）及 EdTech Startup 始創人兼香港小姐麥明詩（Louisa Mak）傾談AI 對未來教育的作用。