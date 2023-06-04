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調查顯示逾5成受訪者有興趣報讀ESG課程 

國際可持續發展協進會（ICSD）及世界綠色組織 （WGO）早前委託了精確市場研究中心進行問卷調查，了解本地在職人士對ESG的認知程度及教育需求。ICSD及WGO今日舉行記者會公佈調查結果及分析，發現大部分在職人士對 ESG認識並不深入以及從未就讀相關課程，惟大部分均認同ESG的重要性，故逾半受訪者表示未來會有興趣報讀相關課程。

是次調查於今年5月進行，成功透過網上訪問了301位21歲至45歲擁有專上教育程度以上、曾對ESG有所聽聞的本地在職成年人，當中普遍對ESG認知並不深，只有不足5成受訪者認為自己對ESG有良好知識，但近8成（79%）受訪者認同 ESG對香港企業及商界的愈趨重要。同時，近8成（79.4%）受訪者亦認同ESG概念對其現有工作會有一定幫助。

調查亦發現，有近3成半（34.9%）受訪者曾報讀正式的ESG課程，當中有8成半受訪者認為課程內容對他們未來工作發展有用，而「希望上課模式能更有彈性」（61.8%）、「教學更有趣」（52.9%）、「提供更多新知識」（52.9%）、「完成課程後可獲專業資格」（35.3%）等為希望坊間課程改善的地方。

在過往未曾就讀任何ESG相關課程的受訪者中（65.1%），則有超過5成表示未來有興趣會報讀ESG課程，當中來自零售業及地產業的受訪者類別明顯興趣較高，更傾向認為ESG對其現時或未來工作重要。

逾8成（83.1%）受訪者表示，獲取ESG專業認證及資歷對他們現時及將來的工作大有幫助。當他們選擇報讀相關ESG課程時，「完成課程後獲得專業認證及資歷」（50.5%）、「與工作的相聯性」（44.9%），以及「彈性的上課模式」（34.2%）為三大主要考慮因素。

此外，為了將ESG教育普及化及專業化，ICSD亦推出了首個認可ESG策劃師CEP®課程，培訓學員成為具資格證明的ESG策劃師，讓學員具備能力為企業處理可持續發展的問題及提供適切的建議，豐富香港的ESG人才庫。

認可ESG策劃師 (CEP®) 課程在香港中文大學、香港管理專業協會及嶺南大學舉行。