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LHN旗下新加坡上市物流子公司獲提全購

新加坡的房地產管理服務集團及物流服務提供商賢能集團（LNH，1730）公布，獲內地A股上市的化學品供應鏈服務商密爾克衛（Milkyway ，滬603713）提出潛在全面要約收購新交所上市的LHN LOGISTICS的84.05%股權，每股要約價為0.2266新加坡元（下同），總代價為3193.7萬元，較截至6月1日LHN LOGISTICS的收市價0.168元，溢價34.88%，較LHN LOGISTICS的IPO價格0.2元則溢價13.3%。

Milkyway指出，要約價為最終價格，且不打算修改要約價。

目前LHN Logistics於新交所凱利板上市，主要業務為運輸和集裝箱堆場服務，其已發行股份約1.68億股，當中由LNH旗下的LHNGPL（LHN Group Pte. Ltd.）持有約1.41億股或84.05%，其餘由公眾股東持有約2673.8萬股或15.95%。

截至2023年3月底的半年，LHN Logistics的除稅前溢利、除稅後溢利分別為238.7萬元及265.6萬元。

若完成交易後，公司將不持有LHN Logistics的權益，LHN Logistics不再為其附屬公司，公司預計將自潛在出售獲得款項3193.7萬元，並打算將所得款項作一般營運資金用途。