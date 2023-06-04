Milkyway指出，要約價為最終價格，且不打算修改要約價。

目前LHN Logistics於新交所凱利板上市，主要業務為運輸和集裝箱堆場服務，其已發行股份約1.68億股，當中由LNH旗下的LHNGPL（LHN Group Pte. Ltd.）持有約1.41億股或84.05%，其餘由公眾股東持有約2673.8萬股或15.95%。

截至2023年3月底的半年，LHN Logistics的除稅前溢利、除稅後溢利分別為238.7萬元及265.6萬元。

若完成交易後，公司將不持有LHN Logistics的權益，LHN Logistics不再為其附屬公司，公司預計將自潛在出售獲得款項3193.7萬元，並打算將所得款項作一般營運資金用途。