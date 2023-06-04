根據認購協議之條款及條件，認購協議之完成日期亦自動更新為2029年9月30日或之前的日期。

根據通告，原設計及興建協議的完成設計及興建協議須於2025年9月30日或之前達成及或Naga 3 Company Limited與承建商可能互相協定的有關其他日期達成。

金界指，鑒於外部地緣政治宏觀經濟環境及強勁的全球通貨膨脹壓力，公司正謹慎及認真考慮開發Naga 3的方案，將產生的收入與資本支出相比對，且有關方案應包括項目規模調整。儘管面對外部因素，公司有信心履行其所有財務責任，因為迄今為止，公司的基本原理及方向保持不變，故公司已就Naga 3與承建商在6月3日訂立補充協議，以將設計及興建協議之完成日期更新為2029年9月30日或之前之日期，惟須受 Naga 3 CompanyLimited與承建商可能互相協定之其他進一步調整規限。