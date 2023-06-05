個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.38%，折合報335.46元；阿里巴巴（9988）升0.07%，折合報82.56元；美團（3690）升0.49%，折合報122.19元；匯控（0005）升1.86%，折合報59.28元；建行（0939）升0.47%，折合報5.04元。

道期現升0%；標期現跌0.12%；納期現跌0.35%。日股現升1.01%，韓股現升0.4%，澳股現升1.17%。

VIX指數隔晚跌6.7%或1.05點，報14.6點。

紐油現升2.07%或1.49美元，報73.23美元；布油現升2.08%或1.59美元，報77.72美元；金價現跌0.02%或0.49美元，報1947.48美元；LME 銅期貨隔晚跌0.07%或6.5美元，報8237美元。美國10年期債息現升0.36%或0.0135厘，報3.7042厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，優品360（2360）、共享集團（3344）、俄鋁（0486）、恒大物業（6666）。

金界（3918）柬埔寨賭場綜合度假村延期4年。

LHN（1730）旗下新加坡上市物流子公司獲提全購。

賓仕國際（1705）發盈喜，料全年最少賺2700萬元。

保誠（2378）中止不當言論理財顧問，疑涉林作。

安寧控股（0128）獲華懋集團母公司溢價25%提私有化。

吉利汽車（0175）母企浙江吉利控股擬為旗下倫敦電動汽車集資近百億。

特步（1368）：K-swiss最快年底在港設旗艦店，無計劃派特別息。

內地據報擬推新能源車稅收優惠政策。

內地據報考慮降首付比例、二手佣金等，刺激樓市。

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