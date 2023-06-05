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恒指高開65點 新晉藍籌攜程升5% 快手升1.5% 保誠升1.6% 安寧升11%

恒指今早高開65點或0.35%，報19014點，大市成交金額75億元；國指今早高開7點或0.12%，報6435點。恒生科技指數開市報3814點，跌0.26%。上升股份比例為8.86%，下跌為4.45%，無升跌為86.67%。

藍籌35隻升，28隻下跌，17隻無升跌。攜程（9961）升5.06%，報269.8元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.53%，報135元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，14隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報269.8元，升5.06%；跌幅最大的是京東（9618）開市報135元，跌2.53%。

恒指高於10天線(18853.52點)，上試20天線(19326.04點)。科指高於10天線(3746.89點)、20天線(3811.16點)。

快手（1024）推出人民幣櫃台 代號81024。開市報58元，升1.58%。

友和（2347）發盈喜，料轉虧為盈，賺不少於630萬元。無成交，報0.78元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，優品360（2360）無成交，報2.05元。共享集團（3344）停牌。俄鋁（0486）開市報3.2元，跌1.54%。恒大物業（6666）停牌。

金界（3918）柬埔寨賭場綜合度假村延期4年。無成交，報4.88元。

LHN（1730）旗下新加坡上市物流子公司獲提全購。無成交，報1.77元。

賓仕國際（1705）發盈喜，料全年最少賺2700萬元。無成交，報0.28元。

保誠（2378）中止不當言論理財顧問，疑涉林作。開市報112元，升1.63%。

安寧控股（0128）獲華懋集團母公司溢價25%提私有化。開市報0.52元，升11.83%。

吉利汽車（0175）母企浙江吉利控股擬為旗下倫敦電動汽車集資近百億。開市報9.36元，跌1.47%。

特步（1368）：K-swiss最快年底在港設旗艦店，無計劃派特別息。開市報8.54元，升1.07%。

內地據報擬推新能源車稅收優惠政策。汽車股吉利（0175）開市報9.36元，跌1.47%；比亞迪（1211）開市報248.4元，升1.39%；廣汽集團（2238）開市報4.76元，升1.28%；東風集團股份（0489）開市報3.65元，升1.11%；長城汽車（2333）開市報8.4元，無升跌；北京汽車（1958）開市報2.09元，升0.97%；小鵬（9868）開市報32.6元，跌0.61%；五菱（0305）無成交，報0.7元；理想汽車（2015）開市報116元，跌1.36%；蔚來（9866）開市報60.2元，跌0.82%；零跑（9863）無成交，報34.7元。

內地據報考慮降首付比例、二手佣金等，刺激樓市。龍湖（0960）開市報16.86元，跌0.82%；華潤置地（1109）開市報31.2元，跌1.58%；碧桂園（2007）開市報1.53元，升0.66%。融創（1918）開市報1.32元，跌2.22%。時代中國（1233）開市報0.56元，升1.82%。

破頂股表現

破頂股包括，興證國際（6058）創52周高，見0.19元，開市報0.19元，升9.2%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見6.6元，開市報6.525元，升0.69%。

異動股

上升異動股，包括，安寧控股（0128）開市報0.52元，升11.83%；興證國際（6058）創52周高，見0.19元，開市報0.19元，升9.2%；融科控股（2323）開市報0.025元，升8.7%；順騰國際控股（0932）開市報0.088元，升7.32%；特海國際（9658）開市報15.48元，升6.46%；快狗打車（2246）開市報1.68元，升6.33%；博安生物（6955）開市報15.78元，升6.05%；國際商業結算（0147）開市報0.058元，升5.45%；攜程（9961）開市報269.8元，升5.06%。

下跌異動股，包括，香港小輪（集團）（0050）開市報6.06元，跌15.48%；世大控股（8003）開市報0.325元，跌7.14%；北京建設（0925）開市報0.055元，跌6.78%；亞太衛星（1045）開市報2.28元，跌6.56%；阜豐集團（0546）開市報4.13元，跌5.71%；承達集團（1568）開市報0.42元，跌5.62%；源宇宙教育（1082）開市報1.57元，跌5.42%；電視廣播（0511）開市報6.78元，跌5.31%；萬成集團股份（1451）開市報0.74元，跌5.13%；國農金融投資（8120）開市報0.131元，跌5.07%。

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