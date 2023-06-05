恒指今早高開65點或0.35%，報19014點，大市成交金額75億元；國指今早高開7點或0.12%，報6435點。恒生科技指數開市報3814點，跌0.26%。上升股份比例為8.86%，下跌為4.45%，無升跌為86.67%。