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恒指及A股表現未如人意 強積金成員首5個月平均仍賺500元

積金評級公司公布強積金在今年錄得第 3 個月虧損，5 月份虧損約 2.94%，令強積金年初至今投資正回報降至 0.29%。

5 月份的投資虧損估算約為 325.8 億港元，或相等於 469 萬名成員平均投資損失約為 6900港元，使今年至今成員平均累計投資收益降至約 500 港元。

計入 5 月份供款後，估算強積金總資產在今年 5 月底約為 1.078 萬億港元，或相等於 469 萬名成員的平均賬戶結餘約為 229,600 港元（較上月下跌約 6100 港元，但今年至今仍累計增加約 5700 港元）。強積金最大資產類別「香港及中國股票基金」錄得有史以來第 3 大的 5 月份強積金投資虧損，現成為今年強積金表現最差的資產類別。

此基金類別在 5 月份虧損約 7.88%（以「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算），而年初至今累計虧損達 8.23%。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）在公布積金評級  5 月份強積金表現調查時，特別指出香港及中國股票基金的表現令人失望，以及美國債務上限談判對 5 月份強積金表現的影響。

 

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