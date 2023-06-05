財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業強於製造業仍是當前中國經濟的突出特徵。5月財新中國服務業PMI顯示服務業整體向好，不過就業和市場預期呈現趨弱跡象；財新中國製造業PMI中，就業出現惡化，價格水平大幅下降，樂觀預期同樣減弱。這突出反映出目前經濟增長內生動力不足、市場主體信心不強的事實，更加凸顯擴大和恢復需求的重要性。當前，就業形勢嚴峻，通縮壓力累積，通過積極財政政策穩定就業、增加收入、改善預期應是政策優先選項。

財新報告指出，在防疫措施優化後，服務業供需持續改善，5月景氣度回升至年內次高。服務業景氣度持續高於製造業，修復不均衡特徵突出；服務業供求旺盛，企業增加用工以擴大產能，需求旺盛和服務業成本上漲大幅推高銷售價格，市場信心走弱但仍高於2022年平均水平。

此前公布的財新中國製造業PMI回升1.4個百分點至50.9，時隔兩個月重回擴張區間；受兩大行業景氣度向好的拉動，5月財新中國綜合PMI上升2.0個百分點至55.6，創2021年以來新高，顯示中國企業生產經營活動加速擴張。

這一走勢與國家統計局PMI並不一致。統計局近日公布的數據顯示，5月製造業PMI、服務業PMI分別下降0.4個、1.3個百分點至48.8、53.8，拖累綜合PMI產出指數下降1.5個百分點至52.9，與1月持平，同為年內最低。

分項來看，服務業供需繼續擴張。5月服務業經營活動指數、新訂單指數均較4月小幅反彈，均錄得2020年12月以來次高。受訪企業反映，防疫政策優化後，此前受抑制的需求得以釋放，同時企業經營狀況逐步恢復常態化，支撐近期經營活動擴張。5月服務業新出口訂單指數在擴張區間降至年內最低，顯示外需仍具韌性但擴張速度放緩。

服務業就業仍受市場供需拉動，5月服務業就業指數微降，但仍位於擴張區間。企業表示，增加用工主要是因為市場好轉，需要提高產能及填補離職空缺。在新訂單增加影響下，5月積壓業務量繼續上升，不過當月漲幅放緩至近三個月來最低。

用工費用、原料價格攀升推高服務業成本，5月投入品價格指數繼續高於榮枯線，但增幅降至3月來最低。企業被迫加價以消化成本壓力，此前一度較為平穩的銷售價格指數在擴張區間升至2022年3月最高。

受益於服務業供需修復，行業信心依然較強，5月服務業經營預期指數連續第四個月下降，降至年內最低，但仍高於2022年平均水平。企業反映，疫後強勁復蘇、顧客需求增加、公司計劃擴張等因素仍支撐增長預期。

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