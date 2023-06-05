數據顯示，內地與香港全面恢復跨境旅遊，催谷了近期的經濟增長，惟5月有跡象顯示，通關的提振效應開始減退。雖有來自內地的業務大力推動，但新訂單增長卻是今年1月之後最慢。

報告指，為應對銷情放緩，企業調整經營活動的擴張速度，並將庫存去化，更自去年11月以來首次減少僱員。不過，供應商的供貨表現7個月以來首次轉差，促使企業的整體投入成本飈升，進而擠壓利潤空間。此外，銷情放緩也使業者的經營信心降溫。

防疫限制放寬，配合消費券派發、旅遊活動頻繁，企業因此在5月新接更多業務，但從整體訂單與新出口訂單的升幅來看，卻都比上月收窄。至於來自內地的新增訂單，則顯一枝獨秀，在內地與香港特區之間跨境旅遊全面恢復，以及清關手續暢順的利好下，5月份升幅創13年以來最大。

企業於5月繼續擴張經營活動，惟增長率比上月減慢，與新訂單增長放緩一致。綜觀不同行業數據，當中以消費性服務業的業務增長最為突出，而製造業則明顯萎縮。

由於業務需求進一步擴大，企業在5月繼續增加採購，但隨着需求放緩，因此將庫存去化，也是今年以來首次減持投入品存量。

就業方面，企業因員工離職和精簡人手而縮減職位，整體僱員人數自6個月來首次下降。受訪公司又特別提到，積壓工作量累升4個月後，終於在5月大致持平，因此毋須急於在第二季中擴充人力。

需求雖然降溫，但供應商表現卻於6個月好轉後倒退，反映供應鏈瓶頸故態復萌。此外，隨着原材料與員工薪資上漲，整體投入成本亦見攀升，顯示私營企業的成本壓力持續增加。為將營運成本轉嫁客戶，企業於5月繼續調高銷售價格，惟升幅已較上月放緩。

有見於跨境業務的空間不斷擴大，香港特區私營企業憧憬在未來12個月擴張業務，因此對經營前景維持樂觀。不過，業者繼續憂慮全球經濟走向，因此整體信心度進一步偏離2月的歷史高位。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「香港特區私營經濟在第二季中段的增長動力減弱，主因在於新增訂單的重啟效應逐漸減退，即便來自中國內地的需求依然強勁，而且升幅明顯。從需求降溫，企業隨之調整員工規模來看，則新訂單增長放緩對就業的影響似乎令人擔憂。再者有資料顯示，企業在全球經濟充滿挑戰之際，更加審慎部署後續的經營活動，對儲備庫存顯得猶豫。業者雖繼續看好來年業務，但對需求持續升溫的顧慮卻越來越大，因此整體樂觀度下滑至6個月低位」。

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