港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌21.47點子至4.30542%，是5月15日後最低，當日報4.17131%。對上一次由升轉跌是2023年6月1日，當日拆息報4.50726%。
港元現報7.8386元貶值10點子，曾貶值最多21點子，報7.8397元，亦曾升值最多9點子，報7.8367元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌9.31點子至1.95012%；1星期HIBOR跌56.67點子至3.43119%；2星期HIBOR跌48.71點子至3.68417%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌9.63點子至4.65411%；6個月期HIBOR跌3.5點子至4.74643%；12個月期HIBOR跌5.77點子至4.84964%。
美元指數現報104.125升值0.11點或0.11%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.18857%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6685%，終止單日收窄，利差是2023年5月31日後最闊，當日差距為-0.6841%。
對上一次終止單日收窄，是2023年5月31日，當日利差報-0.6841%。
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