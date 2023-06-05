梁鳳儀表示，從超過 400 家領有第 9 類牌照的持牌法團，得悉它們在第一季的資產管理收入按年持平，對比它們在 2022 年每季均錄得雙位數按年跌幅，情況明顯改善。其次，在香港註冊成立的基金的資產淨值已從去年第三季的低位反彈並回復增長，並連升兩季至 1,750 億美元水平。

梁鳳儀表示，作為投資氣氛的重要指標，本會的資金流數據顯示，在香港註冊成立的基金雖於 2022 年第三季略見資金淨流出，但其後連續兩季錄得資金淨流入，合共 75 億美元。第三，根據香港投資基金公會的數據，售予香港投資者的零售基金的銷售數字重拾增長，擺脫之前連續五季淨贖回的頹勢。

梁鳳儀表示，今年採取進可攻、退可守的策略。年初至今，已經看到市場有復蘇跡象。在分享證監會的策略時，她亦闡述了該會四大重點，包括推進基金在岸化策略，同時要將香港成為通往內地的主要橋樑，並提供多元化的投資產品，以及應用科技來提升金融服務與回報。

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