美國避過債務違約，上周五美股大升，港股同日亦已率先彈起，美匯亦轉強，影響港元貶值至5月16日後最弱，即使上周五有內房、新能源車利好消息，港股今早亦僅續升逾百點，但已較內地股市為佳。恒指曾高見19090點，是5月24日後最高；科指亦曾升最多0.74%，高見3852點，是5月23日後最高。