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美匯轉強限制港股升幅 恒指半日升102點 科指跑輪僅升0.12%

美國避過債務違約，上周五美股大升，港股同日亦已率先彈起，美匯亦轉強，影響港元貶值至5月16日後最弱，即使上周五有內房、新能源車利好消息，港股今早亦僅續升逾百點，但已較內地股市為佳。恒指曾高見19090點，是5月24日後最高；科指亦曾升最多0.74%，高見3852點，是5月23日後最高。

上升股份比例為23.62%，下跌為26.21%，無升跌為50.15%。恒指今早高開65點，高位升140點，低位跌53點，半日高低波幅195點。

恒指半日升102點或0.54%，報19052點，大市成交金額541億元；國指升14點或0.22%，報6442點。恒生科技指數收報3829點，升0.12%。

藍籌股成交金額241.26億元，佔大市成交44.59%；科指成份股成交金額138.18億元，佔大市成交25.54%；國指成份股成交金額201.83億元，佔大市成交37.3%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.42%，至82.39億元，佔大市成交15.22%。牛熊證成交金額37.55億元，減少38.85%；窩輪成交金額44.84億元，減少11.31%。

藍籌43隻升，35隻下跌，2隻無升跌。攜程（9961）升4.52%，收報268.4元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌4.76%，收報6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報268.4元，升4.52%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報119.6元，跌3.16%。

恒指續高於10天線(18857.26點)，上試20天線(19327.91點)。科指續高於10天線(3748.34點)、20天線(3811.89點)。

北水南下合計淨流入37.14億元，終止連續3日流出，淨流入金額是5月25日72.05億元後最多。南水北上合計淨流出3.09億元人民幣，終止連續1日流入

沙特7月起額外減產100萬桶 油價升逾3%。中石油（0857）收報5.36元，升0.56%；中海油（0883）收報12.1元，跌0.33%；中石化（0386）收報5元，無升跌。

快手（1024）推出人民幣櫃台 代號81024。收報57.6元，升0.88%。

友和（2347）發盈喜，料轉虧為盈，賺不少於630萬元。收報0.78元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，優品360（2360）收報2.05元，無升跌。共享集團（3344）停牌。俄鋁（0486）收報3.2元，跌1.54%。恒大物業（6666）停牌。

金界（3918）柬埔寨賭場綜合度假村延期4年。收報4.95元，升1.43%。

LHN（1730）旗下新加坡上市物流子公司獲提全購。收報1.84元，升3.95%。

賓仕國際（1705）發盈喜，料全年最少賺2700萬元。收報0.305元，升8.93%。

保誠（2378）中止不當言論理財顧問，疑涉林作。收報112.7元，升2.27%。

安寧控股（0128）獲華懋集團母公司溢價25%提私有化。收報0.52元，升11.83%。

吉利汽車（0175）母企浙江吉利控股擬為旗下倫敦電動汽車集資近百億。收報9.35元，跌1.58%。

特步（1368）：K-swiss最快年底在港設旗艦店，無計劃派特別息。收報8.35元，跌1.18%。

內地據報擬推新能源車稅收優惠政策。汽車股吉利（0175）收報9.35元，跌1.58%；比亞迪（1211）收報245.4元，升0.16%；華晨中國（1114）收報3.01元，跌0.33%；廣汽集團（2238）收報4.67元，跌0.64%；東風集團股份（0489）收報3.64元，升0.83%；長城汽車（2333）收報8.17元，跌2.74%；北京汽車（1958）收報2.08元，升0.48%；小鵬（9868）收報32.65元，跌0.46%；五菱（0305）收報0.73元，升4.29%；理想汽車（2015）收報115.5元，跌1.79%；蔚來（9866）收報59.25元，跌2.39%；零跑（9863）收報38.1元，升9.8%。

內地據報考慮降首付比例、二手佣金等，刺激樓市。中海外（0688）收報16.6元，跌2.35%；龍湖（0960）收報16.68元，跌1.88%；華潤置地（1109）收報31.15元，跌1.74%；碧桂園（2007）收報1.48元，跌2.63%。合景泰富（1813）收報0.69元，跌6.76%；龍光地產（3380）收報0.79元，跌4.82%。

破頂股表現

破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見9.65元，收報9.06元，跌0.77%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見7.47元，收報7元，升20.69%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.28元，收報3.24元，升10.96%；禪遊科技（2660）創上市新高，見4.26元，收報4.17元，升6.92%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見3.69元，收報3.47元，升6.12%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.7元，收報1066.7元，升0.08%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見15.89元，收報15.84元，升1.21%；力盟科技（2405）創上市新高，見3.95元，收報3.88元，升5.43%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.13元，收報1.1元，升3.77%；梅斯健康（2415）創上市新高，見11.22元，收報10.9元，升1.3%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.163元，收報0.16元，升11.11%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.99元，收報0.97元，升1.04%；鼎億集團投資（0508）創52周高，見0.085元，收報0.083元，升25.76%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.077元，收報0.073元，升7.35%；上海實業環境（0807）創52周高，見1.31元，收報1.3元，升2.36%；環亞國際醫療集團（1143）創52周高，見2.55元，收報2.54元，升8.09%；中國利郎（1234）創52周高，見4.27元，收報4.22元，無升跌；安領國際（1410）創52周高，見0.82元，收報0.8元，升1.27%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，金奧國際（0009）低見0.013元，收報0.013元，跌7.14%；ＴＡＴＡ健康（1255）低見0.45元，收報0.48元，跌9.43%；萬順集團控股（1746）低見0.17元，收報0.181元，跌8.59%；澳至尊（2031）低見0.136元，收報0.151元，升4.86%；高視醫療（2407）低見41.6元，收報41.8元，跌4.24%；博安生物（6955）低見13.7元，收報14.7元，跌1.21%；金慧科技（8295）低見0.048元，收報0.051元，升4.08%；檸萌影視（9857）低見9.2元，收報9.2元，跌6.22%；南方太陽能（3134）低見6.82元，收報6.85元，跌1.51%；ＦＩ富邦台灣（7332）低見6.35元，收報6.35元，跌0.31%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，保德國際發展（0372）低見0.041元，收報0.044元，跌4.35%；福田實業（0420）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；大中華金融（0431）低見0.109元，收報0.11元，跌9.84%；高山企業（0616）低見0.013元，收報0.013元，跌7.14%；雋泰控股（0630）低見0.055元，收報0.055元，跌15.38%；萬裕科技（0894）低見0.46元，收報0.46元，跌14.81%；中國集成控股（1027）低見0.28元，收報0.32元，升3.23%；首控集團（1269）低見0.047元，收報0.051元，無升跌；友聯租賃（1563）低見2.88元，收報4.46元，跌8.04%；進昇集團控股（1581）低見0.17元，收報0.17元，跌0.58%。

異動股

上升異動股，包括，OKURA HOLDINGS（1655）收報0.5元，升51.52%；虎視傳媒（1163）收報0.234元，升29.28%；匯隆控股（8021）收報0.062元，升26.53%；鼎億集團投資（0508）創52周高，見0.085元，收報0.083元，升25.76%；棠記控股（8305）收報0.028元，升21.74%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見7.47元，收報7元，升20.69%；永豐集團控股（1549）收報0.196元，升18.79%；鷹瞳科技（2251）收報11.26元，升17.78%；實德環球（0487）收報0.11元，升17.02%；百利達集團控股（8179）收報0.169元，升16.55%；匯森家居（2127）收報0.195元，升16.07%。

下跌異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.086元，跌25.22%；瑞誠中國傳媒（1640）見52周低0.235元，收報0.25元，跌24.24%；熒德控股（8535）收報0.11元，跌18.52%；港灣數字（0913）收報0.485元，跌17.8%；香港小輪（集團）（0050）收報5.91元，跌17.57%；中薇金融（0245）收報0.059元，跌16.9%；中達集團控股（0139）收報0.038元，跌15.56%；雋泰控股（0630）見52周低0.055元，收報0.055元，跌15.38%；萬裕科技（0894）見52周低0.46元，收報0.46元，跌14.81%；新石文化（1740）平上市低位0.082元，收報0.089元，跌13.59%；承達集團（1568）收報0.385元，跌13.48%。

 

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