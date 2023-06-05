公司將根據復牌進展，積極與各投資方討論落實債券發行的安排，並簽訂正式投資協議。

此前，泰加公布為推動HimalayasInsurance實現快速發展，擬透過發行約40億港幣或以上債券進行融資，發行對象包括但不限於中國、阿聯酋以及沙特阿拉伯等地的財團。集資款項通過資本金形式注入HimalayasInsurance後，將主要用於業務的開展。

公司指，在上述融資工作完成後，集團擬為HimalayasInsurance申請國際信用評級，並爭取獲得A-（或以上）的信用評級。如果成功獲得A-（或以上）信用評級，相信將對集團的未來業務開展有重大幫助。

股份自2022年1月5日起停牌，並將繼續停牌。

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