恒基地產（0012）主席李家誠在今早股東大會後會見傳媒時表示，由於疫情後復常，加上中港恢復通關，他對香港樓市前景感到樂觀，並認為香港樓市平穩。他指出，疫情過後市道復旺，出行增加，對樓市一向有大的剛性需求。
在投地方面，他稱，要視乎每幅地的情況及發展商如何看每幅地，是否符合發展商的策略而定。對於政府提出的底價是否過高，則需要參考每幅地及相對價錢而定。隨著集團發展The Henderson及中環海濱地段，他說，他們會視乎地域去補充土地儲備，收租、發展項目及農地均會一併進行及参與。
至於零售市道，李家誠認為，社會復常後，零售會慢慢恢復，给予時間去回復。
在內地市場方面，主席李家傑認為當地經濟已好轉，自疫情後已慢慢調整及恢復，但是未致太快。
恒地在股東大會內，有股東上前向管理層提間，並關心到，公司股價低殘，會否在已有的回購議案下行使及回購，李家傑表示，要視乎市況及價錢而定。另有股東關注到近期公司發展的租盤較前為多，副主席林高演回應稱，這視乎每年業務發展而定，有時某些年度發展和收租比例各佔4、6之比，有時為6、4之比，但是集團會繼續發展更多項目，原因是收益不錯。他亦預期，中環海濱地段及The Henderson落成，亦會提供更多租金貢獻。
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