moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

菜鳥：618在港推史上最大規模優惠活動 向港用戶發放逾700萬人幣物流紅包

一年一度618活動開展，阿里巴巴（9988）旗下菜鳥集運宣布，在港推出有史以來最大規模促銷活動，將針對香港用戶發放超過700萬元人民幣物流紅包。

菜鳥集運表示，將在香港推出「次日達」、「晚到必賠」服務，保障香港消費者在618期間的購物體驗。活動期間由內地菜鳥集運倉發出的包裹，最快第二日就送到香港。用戶亦可根據需求選擇在菜鳥驛站或自提櫃自提包裹，或使用送貨上門服務。如集運倉發出的包裹沒有在指定時間送到自提點或用戶手中，系統將自動在淘寶APP當中，以物流紅包或現金紅包的形式，將運費原額奉還至用戶賬戶，每單最高賠款可達至60元人民幣。

優惠活動方面，第一波紅包已於6月2日推出，香港地區用戶在淘寶APP活動頁面，只用1元人民幣即可購買「菜鳥藍卡」，換取最高66元人民幣的紅包禮遇，可直接抵扣和支付集運物流費用。第二波紅包將於6月15日推出，用戶使用淘寶APP購物時只要選擇菜鳥官方集運物流，每人都有機會獲取紅包一個，最多可獲5個紅包，紅包將自動發放到淘寶APP賬戶內，用戶可於跨境物流頁面 「我的紅包卡券」中查收。

據菜鳥海淘物流負責人介紹，經過四年發展，菜鳥在港已建成一個覆蓋全港的自營物流網絡，包括11座集散中心、300多組自提櫃、450多家菜鳥驛站、中港幹線及本地自營車隊。負責人表示，香港是菜鳥集運的重點市場之一，本地物流網絡的建設對香港用戶購物體驗尤為重要，希望通過提升本地化能力，為香港用戶提供更穩定、更高效的物流服務。

 

其他報道

李家誠料香港樓市平穩 李家傑冀內地經濟好轉

中國石墨就收購福建永久硅碳材料51%簽訂諒解備忘錄

泰加保險︰與多家投資方達成53億元融資

半日沽空金額105億 比率19% 盈富沽空金額最多

大發地產清盤聆訊押後

美匯轉強限制港股升幅 恒指半日升102點 科指跑輪僅升0.12%

梁鳳儀：香港似乎在去年底扭轉困局 首季數據令人鼓舞

滬深三大指數半日個別發展 滬指一枝獨秀升0.08%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR轉跌21點子 港美息差擴闊