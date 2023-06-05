菜鳥集運表示，將在香港推出「次日達」、「晚到必賠」服務，保障香港消費者在618期間的購物體驗。活動期間由內地菜鳥集運倉發出的包裹，最快第二日就送到香港。用戶亦可根據需求選擇在菜鳥驛站或自提櫃自提包裹，或使用送貨上門服務。如集運倉發出的包裹沒有在指定時間送到自提點或用戶手中，系統將自動在淘寶APP當中，以物流紅包或現金紅包的形式，將運費原額奉還至用戶賬戶，每單最高賠款可達至60元人民幣。

優惠活動方面，第一波紅包已於6月2日推出，香港地區用戶在淘寶APP活動頁面，只用1元人民幣即可購買「菜鳥藍卡」，換取最高66元人民幣的紅包禮遇，可直接抵扣和支付集運物流費用。第二波紅包將於6月15日推出，用戶使用淘寶APP購物時只要選擇菜鳥官方集運物流，每人都有機會獲取紅包一個，最多可獲5個紅包，紅包將自動發放到淘寶APP賬戶內，用戶可於跨境物流頁面 「我的紅包卡券」中查收。

據菜鳥海淘物流負責人介紹，經過四年發展，菜鳥在港已建成一個覆蓋全港的自營物流網絡，包括11座集散中心、300多組自提櫃、450多家菜鳥驛站、中港幹線及本地自營車隊。負責人表示，香港是菜鳥集運的重點市場之一，本地物流網絡的建設對香港用戶購物體驗尤為重要，希望通過提升本地化能力，為香港用戶提供更穩定、更高效的物流服務。

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