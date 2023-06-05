和記港口早於2020年已在泰國蘭差彭港（Laem Chabang Port）D碼頭率先引入Q-Truck，15台Q-Truck以混合模式操作，期間無需與其他車輛分隔，引入至今已處理超過33萬4千個標準貨櫃。

對於是次採購，菲力斯杜港行政總裁及和記港口執行董事鄭振訓表示，「非常高興能與西井科技合作，將創新的人工智能技術帶到菲力斯杜港。繼我們在泰國的碼頭引入無人駕駛拖車，以及成功在菲力斯杜港完成全面測試後，我們將於英國推出該系統。新拖車將有助提高碼頭的貨櫃處理效率和操作穩定性，同時為減低港口營運的碳排放作出重大貢獻」。

西井科技董事長譚黎敏表示，「和記港口一直是西井科技重要的全球合作夥伴。作為智能大物流領域的全球領導者，西井科技以新能源自動駕駛整體解決方案，助力港口運營『高效降本』並提供可持續發展選擇。本次合作是西井科技『AInergy智 · 能』戰略的重要行動之一，即加強『智能化』應用來降低能源消耗。對此，我們將繼續攜手和記港口探索更多新的商業機會，為全球大物流提供可持續發展的創新方案」。

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