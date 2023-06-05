大摩將恒指目標調低，在基本情景下，恒指明年6月目標價為21500點，大摩原先將今年12月目標價設為24500點。在最樂觀情景下，恒指明年6月目標價為23300點；在最悲觀情景下見14300點。

大摩將MSCI中國指數目標從80點下調至70點，並將國指目標點從8,250點下調至7,320點，這意味著到2024年6月，從最近的收盤價來看，兩者均上漲約15%。

以LauraWang為首的策略師維持「增持」建議，但同時表示他們正在削減敞口。

策略師在周日的一份報告中寫道，雖然下半年市場可能會因政策放鬆而恢復出色表現，但「我們承認首先要克服重大障礙，投資者重新評估市場的窗口正在縮小」。

高盛上周因盈利和匯率問題，下調MSCI中國目標。與今年早些時候相比，他們的撤退突顯出對內地股市的樂觀情緒迅速下降，當時幾乎所有華爾街最大的銀行都在重新開放的狂潮中看漲。

經濟不景氣和地緣政治緊張局勢使中國主要指標成為全球表現不佳的指標，MSCI中國和國指最近幾周跌入熊市。雖然對內地房進一步支持的預期和大量逢低買盤在周五帶來了大幅上漲，但幾乎沒有人預計漲勢能夠持續。

大摩策略師團隊在12月轉為看好內地股市，並在1月進一步上調了MSCI中國指數的目標。

根據最新的報告，策略師更喜歡內地上市的股票，而不是在海外上市的股票，因為前者可以從國有企業的重新評級中受益，並享有更好的流動性。他們對滬深300指數的最新目標是2024年6月的4,620點，高於此前設定的2023年12月的4,500點。

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