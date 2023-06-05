在上周五傳出內地推出內房、新能源汽車措施、美債危機解除、大摩調低A股、港股目標價下，港股點數升幅雖不及上周五，但以幅度計，恒指跑贏美期、A股，同時亦連續第二日高於10天線，三大指數均見逾兩周高。不過，全日成交金額不足1000億元，是近日較低水平。

全市上升股份比例為30.79%，下跌為29.93%，無升跌為39.27%。恒指今早高開65點，高位升173點，低位跌53點高低波幅228點。

恒指收市升158點或0.84%，報19108點，大市成交金額999億元，較上日減少33.01%，是5月30日945.42億元成交後最少；國指升35點或0.55%，報6463點。恒生科技指數收報3840點，升0.43%。

藍籌股成交金額458.73億元，佔大市成交45.91%；科指成份股成交金額242.75億元，佔大市成交24.29%；國指成份股成交金額380.22億元，佔大市成交38.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.48%，至96.88億元，佔大市成交9.69%。牛熊證成交金額45.93億元，減少25.21%；窩輪成交金額50.94億元，增加0.75%。

藍籌50隻升，27隻下跌，3隻無升跌。中芯國際（0981）升6.32%，收報21.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌3.95%，收報1.46元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，12隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報21.2元，升6.32%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報120.3元，跌2.59%。

恒指續高於10天線(18862.88點)，上試20天線(19330.72點)。科指續高於10天線(3749.52點)、20天線(3812.47點)。

北水南下合計淨流入108.85億元，終止連續3日流出，淨流入金額是2021年2月18日142.05億元後最多。南水北上合計淨流出12.15億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾升最多0.92%，高見19123.8點，是5月24日19304.2點後最高。收市報19108.5點，是5月24日後收市新高，當日報19115.93點。連升2日，累計升891.59點，對上一次連升2日是5月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月17日。

科指曾升最多0.74%，高見3852.59點，是5月23日3947.79點後最高。收市報3840.77點，是5月23日後收市新高，當日報3852.45點。連升3日，累計升214.04點，對上一次連升3日是5月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月28日。

國指曾升最多0.62%，高見6468.33點，是5月24日6557.63點後最高。收市報6463.9點，是5月24日後收市新高，當日報6478.08點。連升2日，累計升314.26點，對上一次連升2日是5月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月8日。

午後消息股表現

長和（0001）旗下和記港口：菲力斯杜港與西井科技達成協議 引入100台無人駕駛拖車。收報48.3元，升1.36%。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥：618在港推史上最大規模優惠活動 向港用戶發放逾700萬人幣物流紅包。收報82.75元，升0.3%。

恒基地產（0012）主席李家誠料香港樓市平穩 李家傑冀內地經濟好轉。收報24.85元，升1.22%。

中國石墨（2237）就收購福建永久硅碳材料51%簽訂諒解備忘錄。收報1.68元，跌4.55%。

今早及隔晚消息股表現

沙特7月起額外減產100萬桶 油價升逾3%。

快手（1024）推出人民幣櫃台 代號81024。收報57.5元，升0.7%。

友和（2347）發盈喜，料轉虧為盈，賺不少於630萬元。收報0.8元，升2.56%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，優品360（2360）收報2.08元，升1.46%。共享集團（3344）停牌。俄鋁（0486）收報3.21元，跌1.23%。恒大物業（6666）停牌。

金界（3918）柬埔寨賭場綜合度假村延期4年。收報4.93元，升1.02%。

LHN（1730）旗下新加坡上市物流子公司獲提全購。收報1.85元，升4.52%。

賓仕國際（1705）發盈喜，料全年最少賺2700萬元。收報0.305元，升8.93%。

保誠（2378）中止不當言論理財顧問，疑涉林作。收報111.6元，升1.27%。

安寧控股（0128）獲華懋集團母公司溢價25%提私有化。收報0.53元，升13.98%。

吉利汽車（0175）母企浙江吉利控股擬為旗下倫敦電動汽車集資近百億。收報9.38元，跌1.26%。

特步（1368）：K-swiss最快年底在港設旗艦店，無計劃派特別息。收報8.38元，跌0.83%。

內地據報擬推新能源車稅收優惠政策。汽車股吉利（0175）收報9.38元，跌1.26%；比亞迪（1211）收報248.2元，升1.31%；廣汽集團（2238）收報4.7元，無升跌；東風集團股份（0489）收報3.65元，升1.11%；長城汽車（2333）收報8.15元，跌2.98%；北京汽車（1958）收報2.09元，升0.97%；小鵬（9868）收報33.25元，升1.37%；五菱（0305）收報0.75元，升7.14%；理想汽車（2015）收報116.7元，跌0.77%；蔚來（9866）收報59.2元，跌2.47%；零跑（9863）收報38.15元，升9.94%。

內地據報考慮降首付比例、二手佣金等，刺激樓市。中海外（0688）收報16.78元，跌1.29%；龍湖（0960）收報17.02元，升0.12%；華潤置地（1109）收報31.5元，跌0.63%；碧桂園（2007）收報1.46元，跌3.95%。非藍籌內房合景泰富（1813）收報0.7元，跌5.41%；寶龍地產（1238）收報0.93元，跌4.12%；龍光地產（3380）收報0.78元，跌6.02%。

破頂股表現

破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見9.65元，收報9.05元，跌0.88%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見7.47元，收報6.1元，升5.17%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見7.27元，收報7.25元，升5.99%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.3元，收報3.23元，升10.62%；禪遊科技（2660）創上市新高，見4.26元，收報4.2元，升7.69%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見3.69元，收報3.6元，升10.09%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8387.8元，收報8387.8元，升0.09%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.7元，收報1066.7元，升0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1030.5元，收報1030.5元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見836.9元，收報836.9元，升0.08%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.05元，收報16元，升2.24%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1070.3元，收報1069.85元，跌0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見527.1元，收報527.1元，升0.01%；力盟科技（2405）創上市新高，見3.95元，收報3.82元，升3.8%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.21元，收報1.2元，升13.21%；梅斯健康（2415）創上市新高，見11.22元，收報11.1元，升3.16%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.163元，收報0.151元，升4.86%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.99元，收報0.97元，升1.04%；鼎億集團投資（0508）創52周高，見0.085元，收報0.08元，升21.21%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.077元，收報0.074元，升8.82%；上海實業環境（0807）創52周高，見1.31元，收報1.3元，升2.36%；環亞國際醫療集團（1143）創52周高，見2.55元，收報2.51元，升6.81%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；中國利郎（1234）創52周高，見4.27元，收報4.24元，升0.47%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見1.45元，收報1.46元，跌2.67%；金奧國際（0009）低見0.013元，收報0.013元，跌7.14%；興利（香港）控股（0396）低見0.064元，收報0.08元，升9.59%；建業地產（0832）低見0.125元，收報0.131元，跌9.66%；ＴＡＴＡ健康（1255）低見0.45元，收報0.5元，跌5.66%；歐康維視生物（1477）低見6.6元，收報6.68元，跌4.57%；萬順集團控股（1746）低見0.17元，收報0.188元，跌5.05%；全達電器集團控股（1750）低見0.028元，收報0.029元，跌17.14%；澳至尊（2031）低見0.136元，收報0.148元，升2.78%；高視醫療（2407）低見40.6元，收報42.5元，跌2.63%。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，大同機械（0118）低見0.26元，收報0.26元，無升跌；力寶華潤（0156）低見0.081元，收報0.083元，跌3.49%；安全貨倉（0237）低見1.92元，收報1.96元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；裕承科金（0279）低見0.091元，收報0.094元，跌2.08%；保德國際發展（0372）低見0.041元，收報0.048元，升4.35%；福田實業（0420）低見0.63元，收報0.65元，升1.56%；大中華金融（0431）低見0.109元，收報0.119元，跌2.46%；高山企業（0616）低見0.013元，收報0.013元，跌7.14%；雋泰控股（0630）低見0.055元，收報0.065元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，朗華國際集團（8026）收報0.38元，升101.06%；雄岸科技（1647）收報0.071元，升39.22%；虎視傳媒（1163）收報0.24元，升32.6%；麥迪森控股（8057）收報0.32元，升31.15%；智紡國際控股（8521）收報0.11元，升27.91%；匯隆控股（8021）收報0.062元，升26.53%；棠記控股（8305）收報0.029元，升26.09%；百利達集團控股（8179）收報0.179元，升23.45%；諾發集團（1360）平上市低位0.022元，收報0.028元，升21.74%；鼎億集團投資（0508）創52周高，見0.085元，收報0.08元，升21.21%。

下跌異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.068元，跌40.87%；瑞誠中國傳媒（1640）見52周低0.235元，收報0.246元，跌25.45%；昌利控股（8098）收報0.043元，跌24.56%；中薇金融（0245）收報0.056元，跌21.13%；中達集團控股（0139）收報0.036元，跌20%；全達電器集團控股（1750）創上市新低，見0.028元，收報0.029元，跌17.14%；熒德控股（8535）收報0.112元，跌17.04%；香港小輪（集團）（0050）收報5.97元，跌16.74%；國科控股（8275）收報1.08元，跌16.28%；邵氏兄弟控股（0953）收報0.185元，跌15.53%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.133元，跌15.29%。

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