他指，Queen's Wharf和澳洲其他的基建項目，也難以從不同的壓力中免疫。不過，該項目若干餐飲、娛樂及博彩場地，則已經於6月2日交匙，成為該項目內首批場地，移交業主。天際觀景台亦已就位安裝完成，並在之後未來數周去安裝升降機及接駁，連接各樓層。資料顯示，該項目今次宣布延遲開幕日期之前，其開幕日期一延再延，由2022年尾、延至2023年中。

遠展在其2022/23年度中期業績報告顯示，Queen's Wharf的綜合渡假村部份，股本投資約3億澳元，由Star Entertainment、周大福企業及遠展各佔50%、25%及25%。整個項目連同其他部份造價約36億澳元。

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