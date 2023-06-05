周大福企業及遠東發展（0035）旗下共持股約10%的Star Entertainment Group宣布，修訂澳洲布里斯本Queen's Wharf的開幕日期，將更改為2024年4月。Star Entertainment Group行政總裁Robble Cooke表示，今次修訂安排，與其審慎地考慮現行的建築進度後去作出決定。
他指，Queen's Wharf和澳洲其他的基建項目，也難以從不同的壓力中免疫。不過，該項目若干餐飲、娛樂及博彩場地，則已經於6月2日交匙，成為該項目內首批場地，移交業主。天際觀景台亦已就位安裝完成，並在之後未來數周去安裝升降機及接駁，連接各樓層。資料顯示，該項目今次宣布延遲開幕日期之前，其開幕日期一延再延，由2022年尾、延至2023年中。
遠展在其2022/23年度中期業績報告顯示，Queen's Wharf的綜合渡假村部份，股本投資約3億澳元，由Star Entertainment、周大福企業及遠展各佔50%、25%及25%。整個項目連同其他部份造價約36億澳元。
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