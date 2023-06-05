moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

周企、遠展旗下澳洲渡假村延期至明年4月開幕

周大福企業及遠東發展（0035）旗下共持股約10%的Star Entertainment Group宣布，修訂澳洲布里斯本Queen's Wharf的開幕日期，將更改為2024年4月。Star Entertainment Group行政總裁Robble Cooke表示，今次修訂安排，與其審慎地考慮現行的建築進度後去作出決定。

他指，Queen's Wharf和澳洲其他的基建項目，也難以從不同的壓力中免疫。不過，該項目若干餐飲、娛樂及博彩場地，則已經於6月2日交匙，成為該項目內首批場地，移交業主。天際觀景台亦已就位安裝完成，並在之後未來數周去安裝升降機及接駁，連接各樓層。資料顯示，該項目今次宣布延遲開幕日期之前，其開幕日期一延再延，由2022年尾、延至2023年中。

遠展在其2022/23年度中期業績報告顯示，Queen's Wharf的綜合渡假村部份，股本投資約3億澳元，由Star Entertainment、周大福企業及遠展各佔50%、25%及25%。整個項目連同其他部份造價約36億澳元。

 

其他報道

全日沽空金額233億 比率23% 近8個月高 盈富沽空增4倍 佔盈富成交76%

追美元港元資產 恒指收市升158點 北水流入創兩年四個月最多 盈富成交121億

中國銀杏教育集團將擴建南溪校區

陳茂波：暫無意調整樓市辣招

大摩下調恒指、國指、MSCI中國目標

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.07%

內地財政部據報 將於6月13日在港召開投資者大會

和記港口：菲力斯杜港與西井科技達成協議 引入100台無人駕駛拖車

菜鳥：618在港推史上最大規模優惠活動 向港用戶發放逾700萬人幣物流紅包