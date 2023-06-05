長實表示，旗下歷山酒店獲頒發年度香港最佳酒店室內設計五星大獎；黃竹坑站三期獲年度香港最佳綜合發展項目五星大獎；長江集團中心二期獲年度香港最佳寫字樓建築五星大獎；名日‧九肚山獲得年度香港 20 +單位住宅發展優異奬；日出康城Sea To Sky獲年度香港高層住宅建築優異獎；淺水灣道90號則獲頒年度香港私人住宅室內設計優異獎。

長實發展部高級策劃經理林培愉表示，歷山酒店、黃竹坑站三期及長江集團中心二期分別於其獎項類別中榮獲最高級別的五星大獎；加上前者兩個項目更分別獲提名競逐 2023-2024年度國際房地產大獎之世界最佳酒店室內設計及世界最佳綜合發展項目，成績令人鼓舞。

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