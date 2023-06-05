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美國大型銀行資本金要求 據報或需上調20%

華爾街日報報道，今年一系列規模較小的地區性銀行倒閉後，美國大型銀行的資本金要求可能面臨20%的上調，新的要求可能最快於6月份提出，且取決於銀行的業務活動，有大型交易業務的銀行將會受到最大的衝擊，而嚴重依賴費用收入的銀行也可能面臨資本金要求的大幅上調。

報道引述消息指報導稱，資產規模超過1000億美元的銀行可能不得不遵守新的要求，而現有的面臨最嚴格監管要求的資產規模門檻為2500億美元。

聯儲局負責監管事務的副主席Michael Barr早前已經表示，官員們正在評估銀行資本金要求，致力於實施與全球巴塞爾III標準相契合的架構。2022年7月開始擔任這一職務的Barr也曾是2010年多德-弗蘭克法案的構建者，他也暗示，支持對規模較大、系統性重要的銀行施加比小銀行更為嚴格的限制。

報道稱，聯儲局在制定相關措施方面發揮領導作用，同時參與的還有聯邦存款保險公司和貨幣總核查辦公室，三間機構預計將會就擬議的新規徵詢意見，隨後進行表決以完成修改，並最終在未來幾年予以實施。

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