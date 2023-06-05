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永明金融料美今年第四季或經濟衰退

永明金融首席投資策略師襲偉怡預料美國6月和7月分別再加息一次，每次加息25點子，並指現階段未有減息條件，以致美經濟今年第四季或明年第一季或現溫和衰退。

她續稱現時美國勞工市況緊張﹑GDP和PMI數據放慢等因素，以致現階段沒有條件減息，預計美國經濟於今年第四季或明年第一季或有負增長。但她指當美國加息周期接近完結，將有利科技股等高增長股份，而MPF以10年或以上長期投資而言，美股或可作長線投資選擇；她又指經濟下行時，看好高評級債券，下半年MPF組合部署中，建議投資者的債券比重可增持，股債比例為六四，但最終視投資者年齡所承受風險能力而定。

至於歐洲股市，她表示年初至今已升近雙位數字，相比美股仍有約30%折讓，而折讓幅度接近17年低位，建議目前可分階段吸納；港股方面，她指港股市盈率僅得9倍，低於平均的10倍，接近周期低位，惟受環球市況﹑內地數據的負面影響，需要大幅減息、扶持內房政策出台、企業盈利大增等重大消息配合，故港股現水平仍需整固，但中長線佔值較低，可分段吸納。

另外，為分散投資者風險，襲偉怡建議在美國、歐洲及亞洲市場包括香港的投資比例，各為三分之一，指該比例有效降低市場波幅，亦有利有較高回報。

永明金融昨日推出的3隻新強積金基金，涉及ESG、美國股票和歐洲股票，該集團提供的基金數量增加至17隻。其中ESG基金以富士環球低碳指數來加減比重成份，永明金融行政總裁顏建華指，研究調查中，具ESG指標的股份長遠可跑贏環球股票市場。