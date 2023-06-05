該集團指，在截至2021年度，將根據相關法律及適用協議盡力採取合理的措施向相關方追收各類應收款項，同時正與母公司中國恒大（3333）就134億元被佔用資金商討償還方案。期內集團由淨資產，變成負資產35.02億元。手持現金只餘11.3億元，按年大減89.3%，減少高達94.75億元，主要與其為多家第三方公司融資提供存款質押有關，並因質押擔保期限屆滿，觸發銀行強制執行價值達134億元的存款擔保所致。獨立核數師直指，該集團期內出現虧損、負資產，甚至淨流動負債約54.5億元，可能影響持續經營能力帶來重大不確定性。

儘管恒大物業在2022年度中期恢復獲利，負資產狀況及淨流動負債分別稍為縮窄至25.3億元及44.56億元，但是無改核數師的意見，繼續認為該集團的持續經營，存在重大不確定因素。該集團手持現金進一步下降至8.14億元，在短短半年內減少27.9%，相當於3.16億元，主要與其在期內降低負債規模有關。

到2022年度全年業績時，該集團的股東應佔盈利有所擴大，因應改善了負資產的情況，期內負資產縮減至15.12億元，淨流動負債亦進一步壓縮至33.21億元，核數師繼續視之對經營存在重大不確性。受惠於淨現金流入，其手持現金分別按年增加38.7%及大增92.6%，達到15.68億元。